【十月初五的月光】林穎彤年幼家境清貧缺自信　單親家庭成長對婚姻沒恐懼

▲ 林穎彤曾因自己的家境感自卑。

近日正熱播的TVB台慶劇《十月初五的月光》，當中由林穎彤（Bella）飾演祝君好的閨密汪海琳。所講戲如人生，人生如戲，Bella跟角色一樣同樣出身寒微。

接受TOPick專訪的Bella坦言，曾因為單親家庭及家境清貧感自卑，惟過往經歷令她的內心漸強大：「現在明白自信心並非取決於出身，靠努力也可行出精彩的路。」

【十月初五的月光】姚嘉妮演版萬朱莎華獲讚 獲萬千星輝女配呼聲高

▲ 林穎彤直言曾因出身低微而自痺。（曾嘉文攝）

演前做足功課

林穎彤於新版《十月初五的月光》演江海琳，即是原版由江淋所演的「燉奶妹」。原版於千禧年播出，當時的林穎彤只得8歲，她直言對原版故事印象模擬，只對「初哥哥」和洗腦主題曲有印象，故開拍前她特意翻看舊版劇集。

Bella在演出前跟監製先溝通演繹方式：「他給予我們很大自由度，沒要求不能仿傚或跟著原版去演，我翻看劇集是想感受那份情懷，透過對角色的理解再演繹出來，當然希望汪琳前輩看過會給予合格的分數吧。」

外型嬌滴滴的林穎彤跟汪琳相似，同屬「受保護型」女生：「年幼時媽媽說我跟汪琳相像，當劇集出街後網民也說我有點似，希望外型上給予大家親切感。」

▲ 林穎彤飾演汪海琳一角。（劇照）

曾為家境感自卑

林穎彤與何依婷在劇裡為閨密，二人其實早因合作《安樂蝸》而成好友，故演一對相扶持的好姊妹更易投入：「當拍攝一些姊妹情深相互傾訴的戲份時，我會特別難忘，好似將真實感覺放於劇裡，因為鏡頭後我們會分享感情事，譬如拍拖時我是一個怎樣的女朋友等等。」

劇裡的汪海琳因出身基層而欠自信，林穎彤自言跟角色有點相像：「我並非大富大貴出身，同樣也沒太大自信心，所以我理解汪海琳的心路歷程，可能她遇到一個喜歡的對象，但雙方背景懸殊，她會感自卑兼自覺襯不起對方，但她卻選擇勇敢去愛。」

▲ 年幼時的林穎彤家境清貧。

學懂調節心態

林穎彤童年過得不算太愉快，當年她只得1歲時，林爸爸因婚外情離家出走。林媽媽曾抱著Bella行乞，最終一家三口成功申請綜援過活。

Bella回想往事稱：「特別剛剛出來社會工作，跟其他人相處時會作出比較，覺得自己於破碎家庭下成長，大家又要標籤我是公屋出身，當心智未成熟時會缺乏這份自信。」

幸好隨著年紀澌長，Bella亦慢慢開竅：「人愈大心態的調節也愈好，明白到自信心並非來自出身，慢慢地身邊人會教導你，加上經歷更加多時，便明白認同和欣賞自己會更添自信。」

▲ 林穎彤跟伍富橋演一對苦命鴛鴦。

聽歌助入戲

劇中，由曾與Bella傳緋聞的伍富橋演萬沛堅，可是劇中的汪海琳與沛堅因背景懸殊未能開花結果，其中一幕經典場口是海琳穿著婚紗狂奔至教堂，親賭愛人跟另一女人結婚。

拍攝此幕戲令Bella很難忘，赤腳奔走的她更弄傷腳：「因為仆落地下時，高跟鞋的鞋踭𠝹傷腳趾，拍攝時我也不為意，只集中於情緒上。」回想那次要喊足一日，為培養情緒Bella事前聽不少慘情歌：「我希望代入情緒而喊，總好過迫自己喊，故整日處於沉重狀態。」

Bella坦言，拍攝時真的愛上萬沛堅：「我有將自己的感情經歷套用於角色上，但拍攝完很快便抽離，感覺如鬆一口氣。」

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

大方回應緋聞

有指她跟伍富橋因此劇而秘密翻撻，Bella謂現實中沒有愛上對方，強調二人只是好朋友，拍攝時亦未有因緋聞感尷尬：「以前我們經常一起出席星夢活動和錄歌，差不多隔天就見面，所以不會感尷尬，只是進入工作mode。我覺得這樣更好，大家有著默契，之前已經有一種瑩幕情侶的感覺，今次更加順理成章。」

問可擔心觀眾的焦點放於緋聞上？Bella說：「當作宣傳吧，大家會覺得這對組合應該走在一起，（真的走在一起？）緣份順其自然吧。」

最新影片推介：《全民造星IV》熱門人馬專訪

著重心靈溝通

找一張所謂「長期飯票」或是某部份女人的幸福指標，但Bella挑選伴侶卻不看重家庭背景和經濟能力：「拍拖的話，我追求心靈交流多一點，特別是年紀漸大，想找個心靈伴侶。以前只求開心，找個可陪自己的人，但經歷一些事逐漸成長，渴望找個價值觀相近和相互扶持的人，甚麼背景和出身已不重要。」

Bella續說：「最重要是溝通到，因為我跟密友或另一半相處時，也喜歡細訴自己的內心世界，我不太愛出街，喜歡在家傾心事，愛聆聽對方心底話。」

▲ 林穎彤與伍富橋曾傳緋聞。 （取自instagram）

拍拖經歷中成長

雖然有說「有情飲水飽」，但客觀事實始終要「麵包」才可生活，Bella則認說：「我不會將經濟責任放於對方身上，不想為他帶來壓力，處理到便可。我會以愛情為先，即使有好多錢卻沒愛情，也難以維繫下去，我要很仰慕、欣賞和喜愛對方才可以在一起，並非有『麵包』便可以。」

Bella更說即使對方住公屋也沒問題，她說：「如果雙方價值觀相近，同樣想靠自己努力的人，只要心地好和疼錫我便可以。」

回望過往的愛情經歷，Bella也曾試過揀錯人：「每次拍拖也經歷一次成長，人家傷害到我的時候，亦會反思自己是否有不足之處，才致使人家這樣對待自己，雙方能否夾得來也很重要，譬如對方給予到安全感的話，我亦不會那麼不安。」

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

【十月初五的月光】何依婷為是非逐一回應 一文回顧4年上位之路

渴求愛情但不衝動

雖然於單親家庭長大，Bella對婚姻依然有著憧憬：「反而會期待組織自己的家庭，我是一個很愛家，喜歡打理家頭細務的女生，希望將來有一個幸福家庭，我亦有信心。」

Bella期盼將來組織家庭，但不會為此而急於結婚：「不會為此給予對方壓力，或者因而胡亂揀錯人，其實這是件危險的事，當渴求愛情時，很易一時衝動或行差踏錯，所以要取一個平衡。我之前睇過相，相士說我33歲後才好結婚，我以此為一個指標。」

姻緣需要靜候，事業同樣要等待機會的來臨，入行12年的Bella外型嬌柔，她直言曾擔心外型所限，經常被派演「阿妹」或被欺凌的角色：「跟同行朋友傾談過此問題，他們覺得我不需刻意扮成熟，隨著年紀和歷練增長就可駕馭不同角色，我亦盡量去提升自己內在，慢慢一點累積下來。」

Bella直言由細至大經歷不少高低起伏，令其內心比前強大，早前林媽媽捲入桃色糾紛事件，亦令Bella成長，她說：「明白自己已大個女，要保護家人，那份責任感更重。」

外表嬌滴滴很柔弱的Bella，內心卻很強大。

記者：游艾維

Hair: Green Cheung @AdmiX Hair Styling

Makeup: Jeff Tang @jeff.t.makeup