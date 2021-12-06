【亂葬崗睡房】英8歲女童奪「最亂兒童房間」 冠軍　爸爸悲喜交集︰就像爆炸現場

▲ 英國床上用品零售商舉辦了一個「最亂兒童房間比賽」，由來自蘇格蘭格拉斯哥的8歲女童勝出。

家長要教導孩子執拾房間，但每個孩子的整潔程度都不一樣。英國一個床上用品零售商舉辦了一個「最亂兒童房間比賽」，吸引了不少英國父母拍照參賽。主辦單位收到超過100間「亂房」參加，最終由來自蘇格蘭格拉斯哥的8歲女童Emily勝出！

綜合英國傳媒報道，英國床上用品零售商Happy Beds舉辦了「最亂兒童房間比賽」，冠軍將獲得價值400英鎊（約$4,100港元）的高級床組，吸引了超過100個家長投相參加。

▲ 冠軍房間由格拉斯哥8歲女童Emily勝出！房間的衣服和雜物滿布床、枱、櫃、地板上。（Happybeds網站圖片）

主辦單位收到的相片皆令人「大開眼界」，最後評選出蘇格蘭格拉斯哥的8歲女童Emily奪得冠軍。從「冠軍相」中所見，Emily房間的玩具、衣服和雜物滿布床、枱、櫃、地板上，櫃桶也沒有關上，幾乎不能走動。而其他獲刊登的照片都非常誇張，玩具雜物都是散滿一地。

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爸爸︰女兒當睡房只是更衣室

Emily的爸爸對於女兒勝出可謂百感交集，他形容女兒的睡房猶如爆炸現場，希望贏得的新床組能推動女兒多執拾房間。

女兒平日多在家庭房活動，自己的睡房只當成更衣室，無論怎樣執拾，不到一星期就會打回原形，就像爆炸後的現場一樣。

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而Happy Beds的行銷經理表示，知道讓孩子們整理房間一項艱鉅任務，理解各位爸媽的苦衷，但房間整潔很重要，能幫助你身心平靜及提升睡眠質素，希望Emily會喜歡她的新床，藉此鼓勵她保持房間整潔。

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有網民笑言，「冠軍房間」及其他參賽者的都是小兒科，不算很亂。不過，有部分家長則批評這次比賽太荒謬，竟然不是去教育孩子整理房間，「雖然他們只是孩子，但也應該教他們規矩。」

有家長又留言稱，一直有告誡孩子要保持房間整潔，所有髒亂的東西都會被掉入垃圾袋，「如果我的孩子要去參加這場荒謬的比賽，我會感到羞愧。」

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責任編輯︰王明芳