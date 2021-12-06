  • 21°C
香港時間 : 20211206日 (週一) 17:22
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 聖誕2021 梅艷芳 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【咬脫左耳】趙家賢被咬脫左耳案　法官明早開始引導陪審團

社會 16:58 2021/12/06

分享：

熱門 聖誕2021 梅艷芳 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

趙家賢被咬脫左耳案，法官明早開始引導陪審團。（資料圖片）

前東區區議員趙家賢於2019年被咬甩左耳，案件今（6日）於高等法院續審，控辯雙方今完全結案陳詞。控方指被告於庭上說謊，聲稱案發時因酒後致腦海一片空白，實屬逃避的藉口。辯方則指須考慮到被告是否有特定意圖而嚴重傷人，若陪審團認為有疑點，應裁定被告無罪。法官將於明（7日）早開始引導陪審團。

控方今結案陳詞時指，本案並無爭議被告對案中3名事主作非法惡意傷害，最大爭議的是被告有否意圖令3人身體嚴重受傷。被告唯一解釋是於發當天曾喝酒，至某階段有人拉住他，並被人從後打其背部。被告形容自己當時腦內一片空白，並不知道自己的作為，醒來後已身在醫院，以及被鎖上手銬。

控方質疑「腦內一片空白」，往往是有罪的人作為逃避的藉口。控方指被告所言均為謊話，希望透過簡單的「一片空白」說法，藉以洗脫罪名。

控方又指辯方傳召精神科醫生黃以謙以專家證人身分作供，黃於案發後20個月才首次與被告會面，並於即日作出初步評估。控方指陪審團有權不接納專家證供，陪審團須真心相信，認為證供可靠或可安心依賴。

辯方結案陳詞時指，案中兩名事主證供矛盾，控方多次指被告的說法並不可能，但卻未有作出糾正，質疑控方分析存在不少疑點。辯方指陪審團就被告案發時是否具特定意圖，應循當時的環境因素及被告的證供作考慮。

辯方強調，被告的說法是因腦海一片空白而神智不清，若陪審團相信屬實或可能屬實，以及未能肯定被告於案發時具有特定意圖，基於疑點利益歸於被告，便應裁定無罪。辯方並提醒陪審團應根據日常生活常識及證據作判決，切勿因同情而作出判決。

聆訊押後至明（7日）續，法官將開始總結案情及引導陪審團。

涉案被告陳真被控3項有意圖而傷人罪及1項普通襲擊罪，控罪指被告於2019年11月3日在太古城中心外，意圖使溫浩倫、梁碧琪及趙家賢身體受嚴重傷害，而非法及惡意傷害3人。被告另被控1項普通襲擊罪，控罪指被告於同日同地襲擊梁瑩瑩。

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

TOPick送出3000份兒童書展套票人人有份，立即登記拎走入場門券：https://bit.ly/3h8JOvu

記者：林育慧

相關文章

【咬脫耳朵】趙家賢被咬脫左取案續　辯方專家指被告急性酒精中毒
18:47 2021/11/30
【咬脫耳朵】趙家賢被咬脫左取案續　辯方專家指被告急性酒精中毒
【咬脫耳朵】趙家賢被咬脫耳朵案續　精神科醫生指被告非受病態酒精醺醉影響
14:52 2021/11/29
【咬脫耳朵】趙家賢被咬脫耳朵案續　精神科醫生指被告非受病態酒精醺醉影響
【咬脫左耳】無業漢涉咬脫趙家賢左耳案續審　辯方證人形容被告案發時有如瘋狂狀態
16:39 2021/11/22
【咬脫左耳】無業漢涉咬脫趙家賢左耳案續審　辯方證人形容被告案發時有如瘋狂狀態

你可能感興趣

【咬脫耳朵】趙家賢被咬脫左取案續　辯方專家指被告急性酒精中毒
18:47 2021/11/30
【咬脫耳朵】趙家賢被咬脫左取案續　辯方專家指被告急性酒精中毒
【咬脫耳朵】趙家賢被咬脫耳朵案續　精神科醫生指被告非受病態酒精醺醉影響
14:52 2021/11/29
【咬脫耳朵】趙家賢被咬脫耳朵案續　精神科醫生指被告非受病態酒精醺醉影響
【咬脫左耳】無業漢涉咬脫趙家賢左耳案續審　辯方證人形容被告案發時有如瘋狂狀態
16:39 2021/11/22
【咬脫左耳】無業漢涉咬脫趙家賢左耳案續審　辯方證人形容被告案發時有如瘋狂狀態
東區 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 太古城中心 Cityplaza 太古 太古城 經濟 香港

最高瀏覽

【全民造星IV】大熱人馬回應網民評論　Ivy+Marf+榛綦+Yoyo+Day+Alice齊剖白【有片】
18:32 2021/12/05
【全民造星IV】大熱人馬回應網民評論　Ivy+Marf+榛綦+Yoyo+Day+Alice齊剖白【有片】
【昔日花旦】邵美琪素顏現身風采不減　跟發哥行山享單身精采人生
16:13 2021/12/05
【昔日花旦】邵美琪素顏現身風采不減　跟發哥行山享單身精采人生
【開棺取屍】葬禮開棺取屍電單車兜風　好友「人夾屍」巡遊：向死者致敬
17:10 2021/12/05
【開棺取屍】葬禮開棺取屍電單車兜風　好友「人夾屍」巡遊：向死者致敬