【咬脫左耳】趙家賢被咬脫左耳案　法官明早開始引導陪審團

▲ 趙家賢被咬脫左耳案，法官明早開始引導陪審團。（資料圖片）

前東區區議員趙家賢於2019年被咬甩左耳，案件今（6日）於高等法院續審，控辯雙方今完全結案陳詞。控方指被告於庭上說謊，聲稱案發時因酒後致腦海一片空白，實屬逃避的藉口。辯方則指須考慮到被告是否有特定意圖而嚴重傷人，若陪審團認為有疑點，應裁定被告無罪。法官將於明（7日）早開始引導陪審團。

控方今結案陳詞時指，本案並無爭議被告對案中3名事主作非法惡意傷害，最大爭議的是被告有否意圖令3人身體嚴重受傷。被告唯一解釋是於發當天曾喝酒，至某階段有人拉住他，並被人從後打其背部。被告形容自己當時腦內一片空白，並不知道自己的作為，醒來後已身在醫院，以及被鎖上手銬。

控方質疑「腦內一片空白」，往往是有罪的人作為逃避的藉口。控方指被告所言均為謊話，希望透過簡單的「一片空白」說法，藉以洗脫罪名。

控方又指辯方傳召精神科醫生黃以謙以專家證人身分作供，黃於案發後20個月才首次與被告會面，並於即日作出初步評估。控方指陪審團有權不接納專家證供，陪審團須真心相信，認為證供可靠或可安心依賴。

辯方結案陳詞時指，案中兩名事主證供矛盾，控方多次指被告的說法並不可能，但卻未有作出糾正，質疑控方分析存在不少疑點。辯方指陪審團就被告案發時是否具特定意圖，應循當時的環境因素及被告的證供作考慮。

辯方強調，被告的說法是因腦海一片空白而神智不清，若陪審團相信屬實或可能屬實，以及未能肯定被告於案發時具有特定意圖，基於疑點利益歸於被告，便應裁定無罪。辯方並提醒陪審團應根據日常生活常識及證據作判決，切勿因同情而作出判決。

聆訊押後至明（7日）續，法官將開始總結案情及引導陪審團。

涉案被告陳真被控3項有意圖而傷人罪及1項普通襲擊罪，控罪指被告於2019年11月3日在太古城中心外，意圖使溫浩倫、梁碧琪及趙家賢身體受嚴重傷害，而非法及惡意傷害3人。被告另被控1項普通襲擊罪，控罪指被告於同日同地襲擊梁瑩瑩。

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記者：林育慧