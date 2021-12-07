  • 20°C
香港時間 : 20211208日 (週三) 18:56
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 聖誕2021 梅艷芳 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【靚太廚房】SHARP 3合1微波蒸焗爐　一爐輕鬆炮製節日派對美食

休閒消費 14:00 2021/12/07

分享：

熱門 聖誕2021 梅艷芳 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

臨近聖誕，大家必定會相約親朋好友大開派對歡度佳節，想自製小食與眾人分享？就別錯過今集《靚太廚房》，這次邀請到廚神爸爸Jovey為大家示範，用SHARP 3合1微波蒸焗爐炮製兩款派對美食，分別是煙三文魚焗大菇和蒸玫瑰豉油雞，簡單易做又好味，新手入廚都無問題！

煙三文魚焗大菇

材料︰

  • 煙三文魚（4片）
  • 洋蔥半隻（切碎）
  • 芝士（半杯）
  • 大菇（3隻）
  • 橄欖油（少許）
  • 黑椒（少許）
  • 彩椒半隻（切碎）

點擊大圖了解做法：

    點擊圖片放大
    +6
    +5

做法︰

1) 先將彩椒碎及洋蔥碎爆香。

2) 再加入三文魚片，並且弄散。

3) 再放入少許黑椒調味；

4) 熄火，拌入芝士。

5) 剪去菇椗，用廚房紙抹乾菇身。

6) 再將所有材料鋪上菇身凹位處。

7) 材料上面再灑上芝士碎。

8) 放入已經預熱焗爐180度，焗18分鐘即成。

烹調小貼士︰無需放鹽，因為煙三文魚片已有足夠咸香味道。

一機三用 蒸焗加熱樣樣佳能

Jovey師傅真的有眼光，他這次選用的SHARP 3合1微波蒸焗爐，能一機三用，可當蒸爐、焗爐及微波爐使用，例如今次示範的煙三文魚焗大菇，只需用180度焗十多分鐘就完成，新手入廚都做到，簡單又方便。除此之外，還設有多種不同的特別功能，例如發酵、解凍和加熱飲品，只要廚房擁有一部就已經能煮到不同的美食菜式。

蒸玫瑰豉油雞

材料︰

  • 雞（原隻）

醬汁材料:

  • 生抽（150ML）
  • 老抽（70ML）
  • 玫瑰露（40ML）
  • 冰糖（15g）
  • 水（300ML）
  • 薑（3片）
  • 蔥（1棵）
  • 蔥頭（3粒）

點擊大圖了解做法︰

    點擊圖片放大
    +3
    +2

做法︰

1) 先將雞洗乾淨，內外用鹽搓，去除雪味；之後再用沸水灼一下雞內外。

2) 將醬汁倒勻雞內外，醃2小時。

3) 將雞放鑊內略煎至金黃。

4) 將雞及所有醬汁入蒸爐。

5) 按蒸爐85度40分鐘即成。

設3種自動清潔模式 數分鐘輕鬆除污除味

每次煮飯後，往往感到疲憊，不欲清洗用具。這款微波蒸焗爐內置3個自動清潔模式，不單可以自動清潔、除垢，還可以除味，不怕食物的餘味會留在爐內，加上爐腔內的易潔塗層，簡單以濕布一抹，即可清除水漬和污漬，輕鬆數分鐘就完成清潔。

產品資料︰【按此

【hket TV家庭台】《靚太廚房》美點佳餚 每周六早上新鮮放送：https：//bit.ly/38pYEYI

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https：//bit.ly/3bebLM2

責任編緝：張懿慧

相關文章

【靚太廚房】韓籍大廚教整水原式醬醃牛仔骨　公開肉質細嫩惹味醃製秘訣
10:32 2021/11/08
【靚太廚房】韓籍大廚教整水原式醬醃牛仔骨　公開肉質細嫩惹味醃製秘訣
【靚太廚房】秋冬喉嚨乾燥容易咳　中醫教整潤肺止咳秋梨膏
18:07 2021/10/28
【靚太廚房】秋冬喉嚨乾燥容易咳　中醫教整潤肺止咳秋梨膏
【靚太廚房】名廚黃亞保教中美泰日靚雞蛋差別　親授零失敗10分鐘菜脯肉鬆煎蛋角
18:00 2021/05/14
【靚太廚房】名廚黃亞保教中美泰日靚雞蛋差別　親授零失敗10分鐘菜脯肉鬆煎蛋角

你可能感興趣

【靚太廚房】韓籍大廚教整水原式醬醃牛仔骨　公開肉質細嫩惹味醃製秘訣
10:32 2021/11/08
【靚太廚房】韓籍大廚教整水原式醬醃牛仔骨　公開肉質細嫩惹味醃製秘訣
【靚太廚房】秋冬喉嚨乾燥容易咳　中醫教整潤肺止咳秋梨膏
18:07 2021/10/28
【靚太廚房】秋冬喉嚨乾燥容易咳　中醫教整潤肺止咳秋梨膏
【靚太廚房】名廚黃亞保教中美泰日靚雞蛋差別　親授零失敗10分鐘菜脯肉鬆煎蛋角
18:00 2021/05/14
【靚太廚房】名廚黃亞保教中美泰日靚雞蛋差別　親授零失敗10分鐘菜脯肉鬆煎蛋角
消費種類 廚具 家電 家具 食譜 入廚常識 美食 Sharp 菜式

最高瀏覽

【宣明會助養】港人意外揭受助人生活奢靡　受助人反指不知一直受助養
22:13 2021/12/06
【宣明會助養】港人意外揭受助人生活奢靡　受助人反指不知一直受助養
【極品夫妻】新人擺酒開40圍食完走數　酒店職員：做咗10幾年無遇過
14:09 2021/12/06
【極品夫妻】新人擺酒開40圍食完走數　酒店職員：做咗10幾年無遇過
【面對現實】癌妻-196°C冷凍30年等復活　丈夫4年後結新歡：我是人有正常慾望
12:57 2021/12/07
【面對現實】癌妻-196°C冷凍30年等復活　丈夫4年後結新歡：我是人有正常慾望