【靚太廚房】SHARP 3合1微波蒸焗爐　一爐輕鬆炮製節日派對美食

臨近聖誕，大家必定會相約親朋好友大開派對歡度佳節，想自製小食與眾人分享？就別錯過今集《靚太廚房》，這次邀請到廚神爸爸Jovey為大家示範，用SHARP 3合1微波蒸焗爐炮製兩款派對美食，分別是煙三文魚焗大菇和蒸玫瑰豉油雞，簡單易做又好味，新手入廚都無問題！

煙三文魚焗大菇

材料︰

煙三文魚（4片）

洋蔥半隻（切碎）

芝士（半杯）

大菇（3隻）

橄欖油（少許）

黑椒（少許）

彩椒半隻（切碎）

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做法︰

1) 先將彩椒碎及洋蔥碎爆香。

2) 再加入三文魚片，並且弄散。

3) 再放入少許黑椒調味；

4) 熄火，拌入芝士。

5) 剪去菇椗，用廚房紙抹乾菇身。

6) 再將所有材料鋪上菇身凹位處。

7) 材料上面再灑上芝士碎。

8) 放入已經預熱焗爐180度，焗18分鐘即成。

烹調小貼士︰無需放鹽，因為煙三文魚片已有足夠咸香味道。

一機三用 蒸焗加熱樣樣佳能

Jovey師傅真的有眼光，他這次選用的SHARP 3合1微波蒸焗爐，能一機三用，可當蒸爐、焗爐及微波爐使用，例如今次示範的煙三文魚焗大菇，只需用180度焗十多分鐘就完成，新手入廚都做到，簡單又方便。除此之外，還設有多種不同的特別功能，例如發酵、解凍和加熱飲品，只要廚房擁有一部就已經能煮到不同的美食菜式。

蒸玫瑰豉油雞

材料︰

雞（原隻）

醬汁材料:

生抽（150ML）

老抽（70ML）

玫瑰露（40ML）

冰糖（15g）

水（300ML）

薑（3片）

蔥（1棵）

蔥頭（3粒）

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做法︰

1) 先將雞洗乾淨，內外用鹽搓，去除雪味；之後再用沸水灼一下雞內外。

2) 將醬汁倒勻雞內外，醃2小時。

3) 將雞放鑊內略煎至金黃。

4) 將雞及所有醬汁入蒸爐。

5) 按蒸爐85度40分鐘即成。

設3種自動清潔模式 數分鐘輕鬆除污除味

每次煮飯後，往往感到疲憊，不欲清洗用具。這款微波蒸焗爐內置3個自動清潔模式，不單可以自動清潔、除垢，還可以除味，不怕食物的餘味會留在爐內，加上爐腔內的易潔塗層，簡單以濕布一抹，即可清除水漬和污漬，輕鬆數分鐘就完成清潔。

產品資料︰【按此】

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責任編緝：張懿慧