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【公屋垃圾屋】大埔富亨邨公屋淪曱甴繁殖場　滅蟲公司義務殲滅百萬小強大軍

健康 17:40 2021/12/06

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熱門 聖誕2021 梅艷芳 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

大埔富亨邨驚現一間「世紀恐怖曱甴屋」。

日前大埔富亨邨驚現一間「世紀恐怖曱甴屋」，一名酗酒成癮的公屋男住戶，由於有囤積垃圾的癖好，導致整個單位內充斥著數以萬計曱甴，嚴重影響鄰里環境。有滅蟲公司義務派員到涉事單位滅蟲，TVB節目《東張西望》攝製隊當日就入屋直撃情況，曱甴數量多得驚人，有部分更爬到滅蟲人員身上，畫面觸目驚心。

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位於大埔富亨邨這間充斥垃圾的單位，由一名有酗酒癖好的男住戶獨居，而單位衛生問題已存在多年。《東張西望》分數集以專題報道，主持人黃穎君採訪附近鄰居，居民透露住戶有執垃圾癖好，執回來的垃圾數量龐大到可佔據半個單位，更形容是「要踩住一袋二袋垃圾先入到去」。

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有滅蟲公司義務到場滅蟲，攝製隊當日就穿上保護衣及戴面罩入屋直擊過程，只見300多呎的涉事單位內塞滿雜物垃圾，隨手一翻即有數隻體型龐大的曱甴竄動。而遍佈廚餘的廚房更是名副其實的曱甴溫床，雪櫃滿佈曱甴糞便和曱甴蛋，令人嘔心。

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滅蟲人員首先在單位外的走廊噴灑殺蟲劑，再走入屋內翻開每一件雜物，並噴上滅蟲水。一時單位內煙霧瀰漫，之後成千上萬的「小強大軍」即時湧出，有些在垃圾堆中亂爬，有些從天花板上掉下，部分更爬上滅蟲人員及攝製隊身上，非常恐怖。

有滅蟲人員受訪稱，這個單位是為數一數二滅蟲難度高的單位，又指在滅蟲過程中，發現廚房暗門為渠道位置的狹縫間，原來堆滿大量曱甴，堪稱是「曱甴海」。

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採訪最後提及男住戶背後有一段傷感過去，疑似是因此導致他囤積垃圾成癮。而主持人一度與他交談，提及他曾因工業意外而獲得補償金，又提到他的兩名女兒，但已不再聯絡，似有隱情。

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責任編輯：羅嘉欣

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