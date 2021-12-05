【醫療事故】屯門醫院男病人心肌梗塞亡 　疑醫生看漏心電圖異常情況

▲ ，一名57歲男病人心肌梗塞死亡，因醫生未根據男病人心電圖的異常情況。（資料圖片）

屯門醫院今日（5日）公布，一名57歲男病人心肌梗塞死亡，因醫生未根據男病人心電圖的異常情況，及時作出心肌梗塞的診斷，導致病人失救，向家屬深切歉意，已將個案交死因裁判官跟進，並承諾會積極跟進及提出改善措施，避免同類事件再次發生。

院方昨日指，一名患有高血壓、心臟病及曾經中風的57歲男病人，在上月30日因抽筋及胸口不適送院，抵達急症室後再次出現抽筋，被列為危殆個案，經初步治理後病人情況稍為好轉，在晚上約8時15分轉往內科病房留醫及進行所需檢查。

根據檢查報告，病人的腦掃描、心電圖、心臟酵素指數、血壓、血氧讀數均無出現異常。至凌晨約4時30分，病房人員依指示再次安排病人進行心電圖，是次心電圖顯示異常，當值醫生當時再檢視其他臨床表徵及驗血報告，惟未有根據心電圖的異常情況，及時作出心肌梗塞的診斷；醫生只因應病人當時的嘔吐情況，處方了止嘔藥並繼續觀察病人情況。

至翌日早上約11時許，病人向主診醫生表示胸口不適，醫生隨即檢視病人病歷，安排抽血、緊急心電圖檢查，處方硝酸甘油。而參與會診的心臟科醫生決定安排病人轉往心臟科深切治療部和進行通波仔手術。惟病人情況急速惡化，並於下午一時出現心臟驟停及失去知覺，需要馬上進行急救並安排插喉協助呼吸。

主診醫生曾致電家人指病人情況急轉直下，要求家屬當刻考慮是否不作心肺復甦術，令家人失望不安。病人於下午2時再次出現心臟驟停，醫生持續為病人進行心肺復甦法並注射強心藥，病人最終於下午2時32分離世。



院方稱，非常關注今次事故，內科已經即時加強提醒醫生要密切留意病人心電圖變化，如有疑問應盡快請示上級意見；並提醒所有醫護人員就病情嚴重的個案務必要加強溝通，以制訂並執行適切的治療方案。而在危重病人的急救安排上，亦要充分考慮家人的憂慮，及透過早期事故通報系統向醫院管理局總辦事處通報，屯門醫院會繼續全力為家屬提供協助。

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記者：余思嵐