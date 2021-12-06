【新冠疫苗】再增1人接種疫苗後14日內死亡　截至上月底接獲6437宗異常事件　

▲ 衞生署今日（6日）表示，已評估該49宗死亡個案，數目較上周增加1宗，並總結35宗死亡個案與疫苗接種沒有因果關係，初步認為14宗個案與疫苗接種沒有關聯。（資料圖片）

本港新冠疫苗接種計劃持續。衞生署今日（6日）表示，已評估該49宗死亡個案，數目較上周增加1宗，並總結35宗死亡個案與疫苗接種沒有因果關係，初步認為14宗個案與疫苗接種沒有關聯。

署方指，截至上月30日，本港有12437人感染新冠肺炎，其中213人離世，另外市民合共接種了約946萬劑新冠疫苗，已接種最少一劑疫苗的巿民約476萬名，同期共接獲6437宗異常事件報告，當中包括49宗涉及曾經於離世前14日內接種疫苗人士的死亡個案，數目較上周增加1宗。

專家委員會已評估該49宗死亡個案並總結35宗死亡個案與疫苗接種沒有因果關係，初步認為14宗個案與疫苗接種沒有關聯。專家委員會認為至今並未發現有不尋常的現象，會繼續密切監察有關情況並收集數據以作評估。

根據本地的死亡率數據，在2020年2月26日至11月30日期間，在30歲或以上的人口當中，有5071人，即每10萬人有92.7宗死於缺血性心臟病，及有2978人，即每10萬人有54.4宗死於心臟病。

根據醫院管理局資料，2021年11月1日至11月28日期間，沒有接種疫苗紀錄的死亡個案比率為每10萬人有124.7宗，而有接種疫苗紀錄的死亡個案比率為每十萬人有6.6宗，這期間的整體死亡率與過去3年同期數字相若。根據上述數字，未有證據顯示接種疫苗增加接種者的死亡風險。



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責任編輯：余思嵐