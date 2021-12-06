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【全民造星IV】Marf+Yoyo+Ivy+Ada無懼被比較　未正式出道已接job獲粉絲應援

娛樂 19:03 2021/12/06

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熱門 聖誕2021 梅艷芳 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

ViuTV節目《全民造星IV》人氣參賽者Marf（邱彥筒）、Yoyo（葛綽瑤）、Ivy（蘇雅琳）、Ada（姜咏鑫）齊齊受訪。

ViuTV人氣節目《全民造星IV》成全城熱話，當中人氣參賽者Marf（邱彥筒）、Yoyo（葛綽瑤）、Ivy（蘇雅琳）、Ada（姜咏鑫），今日（12月6日）在女團經理人Wing（戴穎）的陪同下出席口罩品牌活動。雖然她們未正式出道，現場已有不少粉絲舉牌應援，十分熱鬧！

Marf、Yoyo、Ivy和Ada齊接受TOPick訪問，分享參加《全民造星IV》前後的轉變，並大談女團成員的必備條件。

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《造星》前後

參加《全民造星IV》後，Marf自言最大改變是心態：「自我肯定高了很多，但不會過份自信或自卑。很大程度是有了身邊人的支持，支持者的每句說話感覺都很新鮮，沒想過會有素未謀面的人會因為感受到你的能量而喜歡你，這個推動力令我更想做更多事情，用這能量去做更多事情，一起互相影響。」

至於Ivy覺得：「學習了留意身邊的人和事物，多了感動和感恩，以前可能只顧讀書，有很多時間和朋友或家人相處，當現時集中於比賽，收到朋友的鼓勵和打氣，加上媽媽半夜留了湯給我。其他參賽者都互相支持，令這些事情都很感動和感恩。」

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面對挫折

比賽過程中難免會遇上困難和挫折，Ada會先試試自己處理問題：「想看看自己的抗壓能力，且可以挑戰到自己。如果我真的頂不順，便會找身邊人聊天，他們也會很關心我。當抗壓能力大了，自己有進步也覺得很好。」

她坦言：「遇到負評一定不開心，但『加油』或『支持』的Comment多於負評，我會先將焦點放於正面的評論上。別人的支持是因為知道你經歷過，觀看過表演或陪着你成長，覺得會更窩心。」

Yoyo跟Ada一樣，都是自己先「吃掉」負能量，「因為不習慣將負能量Share給其他人。當我真的不能，其他人亦感覺到的時候，他們便會主動關心我，我便會跟他們說。我不想別人的心情因為我而受影響，我不想自己不開心而令到Fans也不開心或擔心。」

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女團成員必備條件

談到成為女團的必備條件，Marf覺得：「需要有好奇心，而且願意去嘗試，能歌善舞。願意去嘗試在這個年代很重要，大家都追求創新事，沒理由一個團隊都是做一式一樣的事。隨性很重要，當大家需要磨合的時候，隨性的人便會『易話為』一點。」

Ivy則覺得女團成員需要有感染力：「需要給予大家開心、型格，將其他風格都感染給觀眾，作為一個有ViuTV加持的女團，如果可以有更多愛給予不同人也會很好。」

眾人都不怕跟其他女團作比較，並認為大家都是不同性質。Marf表示：「百花齊放！」Yoyo則說：「不同的團隊都是為了想感染到不同的人，將自己想表達的事Share給其他人。我們的師兄MIRROR、ERROR的感染力也是不同的。」

記者：梁樂欣

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