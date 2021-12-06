【新冠疫苗】劉宇隆指聖誕前會提出為嬰幼兒打科興　本港接種率若達9成半Omicron「不足為懼」

▲ 劉宇隆表示，疫苗能有效防止重症，指只要疫苗接種率達9成半，Omicron便「不足為懼」。（資料圖片）

新冠變種病毒Omicron蔓延各地，疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆在接受TOPick電話訪問時強調，預防Omicron的最好方法是接種疫苗。他表示，疫苗能有效防止重症，指只要本港疫苗接種率達9成半，Omicron便「不足為懼」。

劉宇隆指，為應對新冠變種病毒Omicron，他將於聖誕節前向委員會提出下調科興接種年齡，期望能於明年1月開始為3歲至11歲兒童接種科興，屆時或會安排接種隊到校接種，幼童亦可自行到私家診所、醫院或疫苗接種中心打針，務求「多管齊下」提高接種率。現時中學生接種率已逾7成，他期望能盡快將中學生接種率推至9成，再有序推展小學生至嬰幼兒的接種工作。

坊間時有人對疫苗副作用提出疑慮。劉宇隆回應稱，在世界各地，3至17歲人群已接種約1.4億劑科興，而數據顯示，疫苗安全有效，該年齡組別出現副作用的機率亦與成人大致相同，亦沒有接種科興後出現心肌炎的案例，故兒童的接種劑量會與成人一致，甚至「大人反而要增加份量」。至於3歲以下嬰幼兒，現時委員會未有計劃為他們接種疫苗，但現正收集6個月大嬰孩的接種數據，會研究為他們接種的可能性。

劉宇隆呼籲，在Omicron的威脅下，合資格人士應盡快接種疫苗，而已接種2針疫苗的人士，亦應再接種第3針疫苗。按南非數據，未接種疫苗的入院人數是已接種人士的10倍。他解釋，Omicron的S蛋白突變雖超過30個，但疫苗能刺激體內防止重症的T細胞記憶胺基酸，雖然接種疫苗未必能預防感染，但能有效預防重症，市民毋需恐慌。

劉宇隆強調，要應對Omicron，本港的疫苗接種率需達9成半，而政府亦要盡快容許現時未合資格接種人士接種疫苗。另外，因應海外疫情嚴峻，本港接種率不足，現時尚未能採取「與病毒共存」的方針。他指出，若做到以上兩點，Omicron便「不足為懼」。

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記者：黃穎津

