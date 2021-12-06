【安心出行】3類人士獲豁免使用安心出行　出入食肆等處所可「填紙仔」

▲ 3類人士獲豁免使用安心出行，出入食肆等處所可「填紙仔」。

政府今日（6日）表示，受第599F章規管的餐飲業務處所和表列處所已實施顧客或使用者，由本月9日起必須使用「安心出行」的規定。

根據最新安排，顧客或使用者在進入相關處所前必須利用其手機上的「安心出行」流動應用程式，掃描「安心出行」場所二維碼，考慮到有個別人士因合理理由未能符合相關使用「安心出行」的規定，以下3類指定人士可以填妥指定表格的方式替代使用「安心出行」：

65歲或以上和15歲或以下的人士

殘疾人士

其他獲政府或政府授權機構認可的人士

當局又稱，若15歲或以下人士在成年人陪同下進入餐飲業務處所或表列處所，而該成年人已履行適用的「安心出行」規定，則該名15歲或以下人士無須填寫登記個人資料的表格。

另外，本周四（9日）起，B類食肆堂食延長1小時，至晚上10時59分（詳情即看【下一頁】）。

相關規定將適用於所有受規管的餐飲業務處所和表列處所，即所有提供堂食的餐飲業務處所、酒吧及酒館、浴室、派對房間、夜店及夜總會、卡拉OK場所、麻將天九耍樂處所、郵輪、遊戲機中心、健身中心、遊樂場所、公眾娛樂場所、美容院及按摩院、會址、體育處所、泳池、酒店及賓館，以及活動場所。而酒吧及酒館、浴室、派對房間、夜店及夜總會、卡拉OK場所和麻將天九耍樂處所的所有顧客必須使用「安心出行」的規定將維持不變。

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責任編輯：余思嵐