【疫境必備】便攜式紫外綫消毒盒Casee 5分鐘殺菌　消毒無綫充電睇片同時進行【內附連結】

▲ 紫外綫消毒盒Casee，消毒無綫充電睇片同時進行。（相片由品牌提供）

「疫」境新常態，紫外綫消毒盒勁Hit，大受歡迎。但一般都屬設計單調、功能比較單一，doublee團隊針對以上種種問題，突破以往消毒盒的技術限制，成功設計了一款跳出框框的多功能消毒匣Casee，集消毒、無綫充電及同時睇片於一身，當作聖誕禮物，男女都合用。

多項窩心特點

首創外置可調式無綫充電板：令消毒、無綫充電、睇片或覆信息可以同時進行的關鍵設計。

消毒效能大進化：棄用傳統UV燈管轉用上下分置UV LED，消毒角度更全面，能量損耗減到最小。

外形時尚、操作便捷：綫條簡約、輕柔、無銳角，推出的水鳥藍及都市黃，點綴室內空間毫無違和感；最方便是單手操作、一鍵雙模式。

升級安全系統：磁力蓋鎖＋感應器＋自動斷路裝置，極致三重安全系統防紫外綫洩漏。

▲ 消毒、無綫充電、睇片或覆信息可同時進行，是產品的突破設計。（相片由品牌提供）

坊間配備無綫充電功能的消毒盒，一直都係將充電綫圈放在揭蓋面，或者藏在消毒空間入面，變相限制了進行無綫充電智能手機的大細。更重要是令到消毒物品、無綫充電同使用手機不能同步進行，對於分秘必爭愛一心二用的香港人來說，確是「殘念」到極。另外，當取放物品進行消毒的時候，要將放在揭蓋面正充電的手機拿走，也是不方便之舉。

零死角消毒

Casee將無綫充電綫圈重新設計成一塊角度可調式充電板，外置在蓋後，可以支援到大過手掌的手機，不用的時候可以完全收合。充電板斜度方面屬貼心設計，團隊參考了不同型號的原裝電話座，經過力學計算再特製，令用家可以繼續用手機上網、覆信息、睇片，一路充電一路自拍都無問題。

▲ 第一階段開售的顏色有「水鳥藍」同「都市黃」，兩隻色十分討好醒神。（相片由品牌提供）

講明是消毒盒，紫外綫消毒效能更是此盒一大重點，Casee將紫外綫光源、排列及內部空間規劃一次過提升，棄用能量損耗大、耐用性低的傳統紫外綫燈管，轉用10粒耐用紫外綫LED，分成兩組上、下排列，加上內部空間的微弧綫條，可以同時消毒到物件的所有外表面，做到真正零死角、5分鐘消毒除菌。

此盒的內部空間亦大過一般消毒盒，一次過放入手機連手錶，再加幾樣隨身物品入去都無難度，消毒效率非常高。

doublee Casee無綫充電紫外綫消毒匣

售價：$499

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記者：周美好