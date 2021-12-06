趙式浩到訪新界北工地與工友共晉飯盒　認為政府、炒家對樓價高均有責任

▲ 趙式浩（右）早前就到新界北視察，並相約了一名前線工友深哥，在古洞工地附近一起午餐。（受訪者提供）

參選地產及建造業界的卓能集團執董趙式浩，早前分別到訪古洞和深水埗，不單親身與前線工友交流，亦視察舊樓和市區重建情況。

北部都會區是香港未來重大發展，趙式浩早前就到新界北視察，並相約了一名前線工友深哥，在古洞工地附近一起午餐，一邊吃飯盒、一邊暢談建造業的情況。

深哥表示，自己接近退休年齡，而身邊工友大多都是50、60歲，故他很認同政府、業界要加強宣傳，吸引更多年青新血入行。趙式浩坦言，十分關注建造業工人老化，甚至青黃不接的問題。

對於「樓價高」困擾很多香港人，趙式浩認為，「政府、炒家都有責任，不能全盤推在發展商身上。我認為政府、商家、市民應加強溝通，合力解決房屋問題。」

他同時指出，北部都會區將有多項大型工程上馬，能為建造業提供穩定的工程量，並創造大量就業機會。他又特別向深哥了解地盤的安全措施是否做足，提醒深哥和工友要做好職安健，並感謝這班「最前線的建設者」的貢獻。

▲ 趙式浩早前到訪深水埗，視察舊樓和市區重建情況。（趙式浩Facebook）

此外，趙式浩認為，舊樓重建是釋放土地發展的方法之一，而私人市場的參與更是不可或缺，倡議有利私人市區重建項目的政策，以加快市區重建的速度，讓市民、業界達致雙贏。

地產及建造界另一候選人為龍漢標。

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