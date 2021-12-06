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【Omicron變種病毒】曾逗留馬爾代夫等3地區非港人　周四起不准入境

社會 18:17 2021/12/06

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熱門 聖誕2021 梅艷芳 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

因應馬爾代夫、塞內加爾及突尼斯確認發現Omicron個案，政府會將該等地區指明為A組指明地區。（資料圖片）

政府今日（6日）公布，按全球最新2019冠狀病毒病疫情發展，將於12月9日凌晨0時起指明馬爾代夫、塞內加爾及突尼斯為A組指明地區，以收緊相關抵港人士的登機及檢疫要求。

政府早前公布，為防患未然，會將發現有Omicron個案的地區指明為A組指明地區。因應馬爾代夫、塞內加爾及突尼斯確認發現Omicron個案，政府會將該等地區指明為A組指明地區，12月9日凌晨零時生效。於21天內曾逗留當地的非香港居民不准入境。香港居民必須已完成疫苗接種並持認可疫苗接種紀錄方可登機回港，並在抵港後於指定檢疫酒店接受21天強制檢疫，其間接受6次檢測，並須於抵港第26天到社區檢測中心接受強制檢測。

另一方面，政府昨日（5日）根據所得資料公布將於12月8日起指明庫克群島及盧森堡為A組指明地區。然而，政府今日經相關當局取得進一步更新資料，在庫克群島及盧森堡發現的個案並非Omicron個案，因此政府會維持指明庫克群島及盧森堡為B組指明地區。

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記者：黃穎津
 

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