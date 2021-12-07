【英國先例】20歲女騎師先天脊柱裂長期插胃喉　控告醫生讓她出世獲勝訴創先例

▲ 20歲的英國著名馬術女將Evie Toombes患有先天脊柱裂症，近日她起訴媽媽當年的家庭醫生獲勝訴。

現年20歲的英國著名馬術女將Evie Toombes患有先天「脊柱裂症」（Spina bifida），長期要插鼻胃喉才能進食，生活十分痛苦。她起訴媽媽當年的家庭醫生，未有給予適當建議導致她一出生就患病，而她更認為自己不應出生。近日英國法院裁決開創先例，判她勝訴，預計她將會獲得龐大的賠償金額。

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綜合外國媒體報道，Evie天生患有「脊柱裂症」，經過後天努力成為職業騎師。她在上月入稟法院，起訴母親當年的家庭醫生Philip Mitchell，指他未有建議她的母親在懷孕前攝取足夠葉酸，以減低胎兒患上脊柱裂症的風險，導致她一出生就患病。

▲ Evie Toombes曾與哈里、梅根會面。（法新社）

Evie並直言自己根本不應出生：「我根本不應該出世。」（I should never have been born）她表示，如果醫生當年有提出建議，她的媽媽就會推遲懷孕計劃，直至攝取足夠營養為止。

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英國倫敦法官近日作出裁定Evie勝訴。法官認為，若果醫生當時有給予正確建議，Evie的媽媽就會延遲懷孕計劃，並生出健康孩子。至於在賠償金額上，由於涉及Evie一生的護理費用，預料將會十分龐大。

有英國媒體分析指，今次裁決開創先例，意味著倘若醫護人員未來在提供孕前建議時出錯，導致孩子出生後有嚴重健康問題，可能就需要承擔法律責任。

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責任編輯：羅嘉欣