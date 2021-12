【英國先例】20歲女騎師先天脊柱裂長期插胃喉　控告醫生讓她出世獲勝訴創先例

▲ 20歲的英國著名馬術女將Evie Toombes患有先天脊柱裂症,近日她起訴媽媽當年的家庭醫生獲勝訴。

現年20歲的英國著名馬術女將Evie Toombes患有先天「脊柱裂症」(Spina bifida),長期要插鼻胃喉才能進食,生活十分痛苦。她起訴媽媽當年的家庭醫生,未有給予適當建議導致她一出生就患病,而她更認為自己不應出生。近日英國法院裁決開創先例,判她勝訴,預計她將會獲得龐大的賠償金額。

綜合外國媒體報道,Evie天生患有「脊柱裂症」,經過後天努力成為職業騎師。她在上月入稟法院,起訴母親當年的家庭醫生Philip Mitchell,指他未有建議她的母親在懷孕前攝取足夠葉酸,以減低胎兒患上脊柱裂症的風險,導致她一出生就患病。

▲ Evie Toombes曾與哈里、梅根會面。(法新社)

Evie並直言自己根本不應出生:「我根本不應該出世。」(I should never have been born)她表示,如果醫生當年有提出建議,她的媽媽就會推遲懷孕計劃,直至攝取足夠營養為止。

英國倫敦法官近日作出裁定Evie勝訴。法官認為,若果醫生當時有給予正確建議,Evie的媽媽就會延遲懷孕計劃,並生出健康孩子。至於在賠償金額上,由於涉及Evie一生的護理費用,預料將會十分龐大。

有英國媒體分析指,今次裁決開創先例,意味著倘若醫護人員未來在提供孕前建議時出錯,導致孩子出生後有嚴重健康問題,可能就需要承擔法律責任。

責任編輯:羅嘉欣