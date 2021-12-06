【安心出行】獲豁免者包括政府或政府授權機構認可人士　一文看清資格及注意事項

▲ 12月9日起必須使用「安心出行」，進入受第599F章規管的餐飲業務處所和表列處所，一文看清注意事項。

當局12月6日公布受第599F章規管的餐飲業務處所和表列處所已實施顧客或使用者，由本月9日起必須使用「安心出行」的規定，TOPick為讀者整合了有關需要留意的事項。

【安心出行】3類人士獲豁免使用安心出行 出入食肆等處所可「填紙仔」（詳情即看【下一頁】）

1 有關規定適用於哪些處所？

第599F章下發出的指示規管的餐飲處所和表列處所包括所有提供堂食的餐飲處所、酒吧／酒館、浴室、派對房間、夜店／夜總會、卡拉OK場所、麻雀天九耍樂處所、郵輪、遊戲機中心、健身中心、遊樂場所、公眾娛樂場所、美容院、按摩院、會址、體育處所、泳池、酒店及賓館。

2 有甚麼人可獲豁免？

65歲或以上或15歲或以下的人士；殘疾人士；其他獲政府或政府授權機構認可的人士。上述人士進入餐飲處所或表列處所但未能使用「安心出行」，可填妥指定表格登記個人資料（包括姓名、聯絡電話及到訪處 所的日期和時間）作為替代。

３ 其他獲政府或政府授權機構認可的人士包括哪些人士？

政府會視乎具體情況，把一些因沒有智能手機而未能使用「安心出行」應用程式的人士（例如無家者 ）納入為認可人士，他們可以填妥指定表格的方式進入餐飲處所或表列處所。

４ 殘疾人士是否需要持有《殘疾人士登記證》才可按規定以填妥指定表格的方式替代使用「安心出行」？

殘疾人士不論是否持有《殘疾人士登記證》，也可採用替代措施。

５ 只購買外賣是否都需要掃瞄該餐飲處所的「安心出行」 場所二維碼？

由於純粹購買外賣的顧客不會脫下口罩，而且只是短暫逗留在餐飲處所，因此毋須掃瞄餐飲處所的「安心出行」場所二維碼或登記資料。

６ 如於餐飲處所的露天座位堂食，是否需要使用「安心出行」？

由於露天座位屬餐飲處所的一部分，故此進入露天座位範圍前 仍須按規定使用「安心出行」（只有「指定人士」可以登記個人資料作為替代）。

７ 餐飲處所及表列處所的負責人是否需要查核他們的身分以確定其為「指定人士」？

處所負責人有責任採取一切合理步驟以遵從第 599F 章下發出的指示，例如遇有懷疑時，應提醒有關人士當他以填妥表格登記個人資料代替使用「安心出行」時，就代表他是在申報自己屬指定人士，而任何人作出虛假聲明或提供虛假資料，即屬違法。

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記者：李榮忠