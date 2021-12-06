【管制即棄塑膠】可持續發展委會員指獲豁免平口袋多年遭濫用　每日棄置量佔整體膠袋3成

▲ 環諮會主席黃遠輝（右）及副主席譚鳳儀。（洪芷晴攝）

港府正籌備管制即棄塑膠，早前曾委任可持續發展委員會於9月對於管制即棄塑膠作公眾諮詢，聚焦規管非必要及難以回收的6大塑膠產品。環諮會於今（6日）召開會議，會上多名委員關注管制範圍，指本港市民熱愛網購，質疑單靠監局本地膠產品而不監管外國或成效不章，而可持續發展代表則認為管制條例應循序漸進，若本地及海外同時規管，未必能一下子取得平衡。他又提到，本港每日棄置約256公噸現時可獲豁免的平口膠袋，佔整體膠袋棄置量的3成。

根據政府資料顯示，本港2019年每日整體棄置的2300公噸塑膠垃圾中，膠袋佔了768公噸，即33%，排在首位。副主席譚鳳儀表示，本港塑膠製品每日即棄量多達1200公噸，惟公眾諮詢內容管制的塑膠製品有限，最後削減的數量或微不足道。她又批評，現時超市派發最多的是獲豁免派發的平口膠袋，經常任由市民拎取，她認為應監管平口袋派發範圍，同時應鼓勵市民避免使用即棄塑膠，而非討論替代品。

可持續發展委員會轄下策略工作小組主席黃煥忠表示，是次諮詢文件針對即棄塑膠，是為了優先處理簡單易做的膠產品，「好多人都話香港做管制即棄膠落後，想追進度，但如果現在馬上全面一刀切，未必平衡到市民消費習慣及商界運作」，他認為應逐步逐步推展，可先討論提高膠袋徵費金額，及收緊豁免範圍，配合其他禁用膠餐具措施，相信已可減低本港塑膠製品。

主席黃遠輝表示，不少人討論提高膠袋徵費金額，認為0.5元「好少」，惟他認為即使提高至1元、2元或5元亦同樣「好少」，相反認為值得研究「如果佢用要俾多0.5元去罰佢，定係唔用俾少0.5元去獎勵佢」，他舉例解釋，現時一些食肆若若單時「叫少飯、少米線，張單金額可減1元」，認為可吸引顧客量力而為，具一定成效，「從鼓勵角度去做覺得成效會好啲，但當然都要研究咗先知」。

委員黃傑龍表示，現時條例草案只針對本地生產的貨品作規管，不可使用塑膠包裝，惟海外貨品則不受規管，形容會造成「無法扭轉的不公平」。他舉例指，日本蛋可使用膠托包裝，但本地蛋只可用可循環物料，或會令生產成本上升，「賣返出去自然比起其他貴左，削弱本地貨品的競爭力」。

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記者：洪芷晴