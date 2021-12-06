【著數優惠】牛陣兩新店20-22/12三天低至半價　荃灣元朗店增設小童放題自助吧

▲ 牛陣荃灣及元朗新店將於12月20至22日推出低至半價優惠。（有關機構提供相片）

一家大細去食日式放題，向來都是家長煮埋俾小朋友食，非常忙碌。現在終於有「kid-friendly」的日式放題餐廳。牛陣將分別於12月9日及18日（暫定）在荃灣愉景新城及元朗YOHO形點II開設「開心家庭日式火鍋放題主題店」，內有全港首個小童自主放題自助吧，讓小朋友自己挑選喜歡的食物。

但馬屋旗下餐廳牛陣在聖誕前夕連開兩間分店，設計具溫暖家的感覺，並加設小朋友用餐設施，重點有全港首個小童自主放題自助吧「小朋友自己做」，自助吧只有約2呎高，方便小朋友自己挑選喜歡的食物。

▲ 日本產黑毛和牛及沖繩豚90分鐘放題套餐。（有關機構提供相片）

小童專用小切件火鍋食品

小童自主區內可以選擇的食品有小童專用的小切件火鍋shabu shabu食品，以及小童DIY自取已烹調熟食品，包括朱古力噴泉、棉花糖機、迷你焗爐設熱烘小蛋糕及其他烘焙食品、熱烘Shake Shake薯條及炸雞、小童雪糕櫃（香港本地製雪糕，選用日本材料）及多款彩色雪糕配料。

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此外，店內提供小童專用餐具套裝、全自動感應三合一洗手機、嬰兒餐椅、門口嬰兒車停泊區，而且桌與桌之間的距離與走廊通道加闊，以方便長者及小童出入座位。

牛陣又會安排服務大使帶領每位小朋友在進餐前解說，並協助小朋友DIY食品，還會教導小朋友關於日本人的用餐禮儀及食品知識，例如生熟食品的分別。

▲ 店內有服務大使協助每位小朋友。（有關機構提供相片）

帶同長者小童全枱半價

此外，為吸引一家大細前來吃團年飯，兩間分店將於12月20日至22日推出低至半價優惠，享用日本產黑毛和牛及沖繩豚90分鐘放題套餐，凡帶同長者（需出示長者卡）或小童（身高90-140cm）到場，全枱（最多4人）可以半價優惠（成人$180/位、小童$85/位）享用；而非帶長者或者小童的成人則全枱71折，即以$255（原價$359）享用，以上另收加一服務費。

牛陣ShabuShabu日式火鍋

荃灣店

開幕日期︰12月9日

地址︰荃灣⻘山道398號 愉景新城3樓3002號舖

電話︰2854 0500

元朗新店

開幕日期︰12月18日（暫定）

地址︰元朗朗日路8號形點II2樓A218號舖

電話︰2432 2126

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責任編輯︰林綺玲