  • 20°C
香港時間 : 20211206日 (週一) 20:25
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 聖誕2021 梅艷芳 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【抗疫專家】福田敬二：對學生成就感自豪及驕傲　冀社會捐款支持學生活動

社會 19:09 2021/12/06

分享：

熱門 聖誕2021 梅艷芳 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

福田敬二稱對學生成就感自豪及驕傲，冀社會捐款支持學生活動（曾耀輝攝）

不獲港大續約，後日離任港大公共衞生學院院長的前港府專家顧問福田敬二今（6日）出席港大醫學院舉行首屆「學生知識交流比賽」分享會，他形容自己對學生感到自豪及驕傲，認為新一代屬未來公共衞生人才，希望有更多捐款人支持學生活動。

福田敬二今出席港大醫學院校內比賽分享會時被多次追問離港感受、學術自由及疫情相關問題時，均一一拒絕回應，解釋指希望傳媒聚焦於學生努力上。

他又透露，目前仍有很多行政工作要處理，未敢承諾離港前會再見傳媒，但相對到美國後仍可解答有關公共衞生的問題。不過他表示，自己對香港學生感到十分自豪及驕傲，認為新一代屬未來公共衞生人才，希望有更多捐款人支持學生活動，又指學生是最需要社會支持及是未來最好的投資。

港大醫學院舉行首屆「學生知識交流比賽」，冀學生將公共衞生理念化為行動，8隊參與隊伍中，共2隊獲得冠軍。（曾耀輝攝）

港大醫學院舉行首屆「學生知識交流比賽」，冀學生將公共衞生理念化為行動，8隊參與隊伍中，共2隊獲得冠軍，分別獲得2萬元獎金，其中隊伍「Lantern」設計了一款電話應用程式，助外傭照顧長者，暫未知推出市面日期，但料會是免費下載，而另一隊伍「Escaping from Vaping」則到訪全港9間中學，為逾1,500名中學生宣傳電子煙的禍害，另有向特首林鄭月娥提交請願信並獲回覆指已轉達食衞局，未來會繼續呼籲中學生遠離電子煙。

最新影片：

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

TOPick送出3000份兒童書展套票人人有份，立即登記拎走入場門券：https://bit.ly/3h8JOvu

記者：鄧凱文

 

相關文章

【抗疫專家】港府抗疫專家福田敬二不獲港大續約　據報年底離港赴美退休
22:53 2021/09/29
【抗疫專家】港府抗疫專家福田敬二不獲港大續約　據報年底離港赴美退休
【政府抗疫專家】福田敬二下月起退任政府專家顧問　今年底退休後返美　
11:14 2021/11/25
【政府抗疫專家】福田敬二下月起退任政府專家顧問　今年底退休後返美　

你可能感興趣

【抗疫專家】港府抗疫專家福田敬二不獲港大續約　據報年底離港赴美退休
22:53 2021/09/29
【抗疫專家】港府抗疫專家福田敬二不獲港大續約　據報年底離港赴美退休
【政府抗疫專家】福田敬二下月起退任政府專家顧問　今年底退休後返美　
11:14 2021/11/25
【政府抗疫專家】福田敬二下月起退任政府專家顧問　今年底退休後返美　
疫情 香港大學李嘉誠醫學院 比賽 生理 林鄭月娥 行政 中學 請願示威 外傭 設計

最高瀏覽

【全民造星IV】大熱人馬回應網民評論　Ivy+Marf+榛綦+Yoyo+Day+Alice齊剖白【有片】
18:32 2021/12/05
【全民造星IV】大熱人馬回應網民評論　Ivy+Marf+榛綦+Yoyo+Day+Alice齊剖白【有片】
【開棺取屍】葬禮開棺取屍電單車兜風　好友「人夾屍」巡遊：向死者致敬
17:10 2021/12/05
【開棺取屍】葬禮開棺取屍電單車兜風　好友「人夾屍」巡遊：向死者致敬
【新世界資助房屋】新世界倡首個私人資助房屋低至市價5折　300呎一房單位首期僅$13.5萬
今日 14:45
【新世界資助房屋】新世界倡首個私人資助房屋低至市價5折　300呎一房單位首期僅$13.5萬