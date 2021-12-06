《月老》上映不足兩周台灣破億元台幣票房　戲中狗仔成「哭戲擔當」爆紅

▲ 《月老》

九把刀第三度執導演筒的台灣電影《月老》，由柯震東、宋芸樺和王淨主演，影片在台灣自11月24日上映以來，已在當地寫下破台幣1億1300萬的票房佳績。

導演九把刀對於《月老》能夠在短短兩週不到的時間衝出破億票房表示：「要歸功於每一位辛苦的幕前幕後人員」。

寵物大明星

《月老》的宣傳團隊自上映後，已差不多進行了超過50場映後問答會。由於《月老》榮獲本屆金馬獎最佳視覺特效的獎項，許多台灣觀眾都以為片中宋芸樺所飼養的狗狗「阿魯」，它賺人熱淚的表演也是由特效加工而成，為此導演九把刀特地澄清：「我們沒有花一顆特效鏡頭在狗狗Akita身上！」

雖然Akita是片中的「哭戲擔當」卻也是每日工時最短的演員，如果沒有牠的戲份就會讓牠先回到專屬的休息室，絕對是最被劇組寵愛的大明星。

為讓Akita在片場專注度和精神可以百分百，許多愛狗的工作人員都被規定不能跟Akita玩耍，甚至連眼神都不能跟牠接觸，所以當電影一殺青的那刻，所有的工作人員都放下手邊工作，衝過去跟牠拍照，藉以宣洩他們對於Akita滿滿的愛。

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