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【全民造星IV】Marf+Yoyo+Ivy+Ada出席品牌活動　齊推介心水聖誕禮物

娛樂 16:03 2021/12/06

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熱門 聖誕2021 梅艷芳 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

ViuTV節目《全民造星IV》的人氣參賽者Marf（邱彥筒）、Yoyo（葛綽瑤）、Ivy（蘇雅琳）、Ada（姜咏鑫）（湯致遠 攝）齊齊出席活動。

ViuTV節目《全民造星IV》成為全城熱話，人氣參賽者Marf（邱彥筒）、Yoyo（葛綽瑤）、Ivy（蘇雅琳）、Ada（姜咏鑫），以及女團經理人Wing（戴穎）在今日（12月6日）現身某著名口罩品牌於將軍澳PopCorn的概念店，任記招嘉賓。

Marf、Yoyo、Ivy和Ada並齊接受TOPick方問，推介喜愛的聖誕禮物。

【全民造星IV】Marf+Yoyo+Ivy+Ada無懼被比較　未正式出道已接job獲粉絲應援

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聖誕禮物心水選

聖誕將至，Yoyo跟大家推介心水聖誕禮物：「現時大家也要用消毒液，這款消毒液的質感有點像磨砂，而且它可以扣在自己的袋上覺得很有型。」她很喜歡口罩套，「基於衛生問題大家的口罩不能到處放，品牌的口罩套很美很高級的感覺，加上我很喜歡紫色，第一眼便覺得紫色的口罩套很美。」

Marf很喜歡品牌今批新產品：「走工業風很Vintage的感覺。雖然我很喜歡卡其色的袋，但綠色亦很襯我。我向來很著重袋的容量，不喜歡太大或太小，這個款式則是剛剛好。」

【全民造星IV】大熱人馬回應網民評論　Ivy+Marf+榛綦+Yoyo+Day+Alice齊剖白【有片】

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Ivy會選粉紅色口罩套裝：「雖然口罩包裝盒很美，但太多不同顏色怕會很亂，有了這個便可將所有口罩放在內，整齊更多。粉紅色很少女、很美。」

Ada跟Ivy不約而同地選擇同類聖誕禮物，「我也選了聖誕套裝，本身我也戴這個牌子的口罩，並有很多不同顏色的口罩。有了這個套裝收納時變得更方便，整齊之餘亦方便拿取口罩。」

最新影片推介：《全民造星IV》專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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