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【專門課程】都大與香港建造學院合辦兼讀制學位課程　最快2024年可銜接至都大

社會 19:47 2021/12/06

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都大與香港建造學院合辦兼讀制學位課程，最快2024年可銜接至都大。（資料圖片）

香港都會大學今日（6日）與建造業議會機構成員香港建造學院簽訂合作意向備忘錄，加強雙方學術交流，積極研究合辦兼讀制學士學位課程。 

是次為香港建造學院首次與本地大學合辦兼讀制學位課程，雙方將探討為學院高級文憑畢業生銜接都大科技學院學士學位課程的可行性，以及積極研究合辦兼讀制學士學位課程，為香港建造學院「建造專門行業專業文憑」課程的畢業生提供進修途徑。

香港都會大學校長林群聲表示，都大設有土木及環境工程、屋宇設備工程等榮譽學士課程，為社會培育建造業人材，促進行業的發展和優化。而校園內全新的土木工程實驗室和屋宇設備工程實驗室。相信配合香港建造學院已有超過45年的培訓經驗，必定能夠為學生提供一套靈活和自主的學習模式。

建造業議會主席陳家駒指，香港建造學院第一屆優化高等文憑課程畢業生可於2024年9月銜接至都大的一般學位課程，而建造專門行業專業文憑課程第一屆畢業生則可於2025年9月銜接至都大學位課程。

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責任編輯：李榮忠

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