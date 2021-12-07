【國安教育】至少7校列明管理架構含國安教育統籌小組　多校透過早會等活動推國民教育

▲ 今年至少7間學校列明學校管理架構包含國家安全教育統籌小組。（資料圖片）

《中學概覽2021/22》昨日（6日）出版，今年至少7間學校列明學校管理架構包含國家安全教育統籌小組，當中僅一間為官立學校。另外，約20間學校列明將會推行國安教育，其中有學校會在校本課程、周會及班主任課中教授。

教育局於今年2月曾發通告，指學校應按校本情況，設立相關工作小組或委任專責人員，負責統籌和協調涉及國安教育的措施。根據最新出版的中學概覽，至少7間學校於「學校管理架構」一欄列明已設立相關工作小組，當中只得一間官校。其中香港培正中學列明設有國家安全教育統籌小組；屯門區中華基督教會何福堂書院設學校行政委員會，轄下的「校風及學生支援範疇核心委員會」包括國民及國安教育委員會。同區的聖公會聖西門呂明才中學於學校行政委員會下「校風及學生成長」類別設價值及國家安全教育委員會。

約20間學校列明會推行國家安全教育，當中兩間為官立學校，南屯門官立中學指定期於周會及班主任課，舉辦以國安教育、國民教育、環境教育等為主題的短講及活動，亦在各科的課程中融入相關元素；觀塘區直資學校慕光英文書院，中三及中四級設校本課程人文素質課，內容包括國安教育、校史等資訊；

創知中學未有在概覽中列明設國安教育統籌小組，校長黃晶榕表示，相信每間學校都有應當局要求指定小組或專責人員負責國安教育，以其學校為例，架構上本身設行政常務會議，會議成員與統籌小組督導架構一樣，而推行國民教育的工作本來已有委員會負責，因此沒有特別註明學校有國安教育工作小組。他又說，該校目前正處理如何將國安教育課程框架放到學科中實踐，及商討2022年開始每日升掛國旗的安排。

另外，根據中學概覽，逾120間學校列明會推行國民及國情教育。不少學校指會透過國旗下講話、早會等活動，培養學生國民身份認同及對國家的歸屬感；亦有約12間學校指出課程包括基本法教育。

本學年起公民與社會發展科正式取代高中通識科，有至少7間學校提到該學科的實施情況，有學校列明以分組教學形式上課，有學校就指設專題研習及學科周。另外，上學年約30間學校設初中通識科，最新出版的概覽則未有學校註明有開辦初中通識科。

▲ 黃晶榕。（資料圖片）

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記者：黃悅晴