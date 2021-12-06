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【覆核受理】與夫申建村屋拖延9年才獲批　地署助理署長偕夫申覆核許可獲受理

社會 20:14 2021/12/06

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申請人林嘉芬。資料圖片

地政總署助理署長林嘉芬早年與丈夫買入元朗一土地，經過9年後地政總署方批准申請作重建村屋用，惟要求申請人須遵守33項條件。林與丈夫早前入稟申請司法覆核許可，聆訊早前高等法院進行。法官今（6日）頒下判詞批准司法覆核許可申請，法官本案案情特殊，並具可爭議之理據，故批准有關申請。

申請人鄧超文及林嘉芬，答辯人地政總署署長，由律政司司長代表。

申請一方早前指，林提出申請時於署方擔任助理署長，申請人提出申請後，已獲城規會批核，惟經報章報導相關事件後，廉署一度展開調查，署方亦改變態度，質疑申請人是否涉及利益衝突，導致申請被拖延達9年。其間申請人被署方要求呈交山坡風險研究報告等，申請人認為涉及程序不公，以及濫用公權。

申請一方指，申請人於2021年1月首次入稟申請司法覆核許可後1個月，署方才批准申請，但要求申請人遵守33項條件，申請人指當中22項並不合理，遂再度入稟申請司法覆核。

法官於判詞指，考慮過雙方理據後，認為本案案情特殊，具可爭議之理據，宜透過正審形式處理，因此批准有司法覆核許可申請。'

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記者：林育慧

村屋 經濟 買入 司法覆核 城規會 香港 地政總署 元朗

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