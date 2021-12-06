【監警會】監警會參觀牛頭角警署視察新設備　新增自助服務機方便市民報失財物

▲ (監警會提供圖片)

監警會於今（6日）參觀牛頭角警署新一代報案室，由警方介紹一系列經改善的設備，當中新添置的自助服務機方便市民報失財物。監警會同時亦視察警署內羈留設施，了解確保羈留室安全的警示系統及閉路電視監控系統。監警會主席王沛詩希望，新設備有助提升警隊服務質素，減少投訴。

監警會主席王沛詩連同秘書長梅達明、秘書處代表及9名委員參觀牛頭角警署報案室，由警務處監管處處長林曉彤、 助理處長（服務質素） 曾艷霜、 總警司（投訴及內部調查科） 歐陽敏儀和投訴警察課代表陪同。警方介紹了新一代報案室一系列經優化的設備，包括屏風分隔式櫃位、供公眾輪候查詢和其他警隊服務的電子系統，以及新添置的自助服務機，它不僅為市民提供多一個便捷途徑報失財物，亦紓緩報案室人手壓力。

▲ (監警會提供圖片)

▲ (監警會提供圖片)

監警會委員亦視察了警署內的羈留設施，了解確保羈留室安全的警示系統和閉路電視監控系統。警方亦展示本年度第二季正式推行的「智能電子審查」，透過科技精簡日常人手工作及管理流程， 讓前線人員暢順完成各項恆常檢查及監督工作， 同時提升督導人員的自我審查及監管效能。

監警會主席王沛詩表示，警隊一直致力加強前線警務人員與市民溝通技巧的培訓，亦充分運用新科技，於各區警署推出多項數碼化設施和系統，監警會希望新設備有助提升警隊整體工作流程的效率， 並更有效地減少投訴，在過去12 年， 監警會向警方作出180項改善建議。

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：洪芷晴