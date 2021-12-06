  • 20°C
香港時間 : 20211206日 (週一) 20:46
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 聖誕2021 梅艷芳 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【監警會】監警會參觀牛頭角警署視察新設備　新增自助服務機方便市民報失財物

社會 20:29 2021/12/06

分享：

熱門 聖誕2021 梅艷芳 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

(監警會提供圖片)

監警會於今（6日）參觀牛頭角警署新一代報案室，由警方介紹一系列經改善的設備，當中新添置的自助服務機方便市民報失財物。監警會同時亦視察警署內羈留設施，了解確保羈留室安全的警示系統及閉路電視監控系統。監警會主席王沛詩希望，新設備有助提升警隊服務質素，減少投訴。

監警會主席王沛詩連同秘書長梅達明、秘書處代表及9名委員參觀牛頭角警署報案室，由警務處監管處處長林曉彤、 助理處長（服務質素） 曾艷霜、 總警司（投訴及內部調查科） 歐陽敏儀和投訴警察課代表陪同。警方介紹了新一代報案室一系列經優化的設備，包括屏風分隔式櫃位、供公眾輪候查詢和其他警隊服務的電子系統，以及新添置的自助服務機，它不僅為市民提供多一個便捷途徑報失財物，亦紓緩報案室人手壓力。

(監警會提供圖片)

(監警會提供圖片)

監警會委員亦視察了警署內的羈留設施，了解確保羈留室安全的警示系統和閉路電視監控系統。警方亦展示本年度第二季正式推行的「智能電子審查」，透過科技精簡日常人手工作及管理流程， 讓前線人員暢順完成各項恆常檢查及監督工作， 同時提升督導人員的自我審查及監管效能。

監警會主席王沛詩表示，警隊一直致力加強前線警務人員與市民溝通技巧的培訓，亦充分運用新科技，於各區警署推出多項數碼化設施和系統，監警會希望新設備有助提升警隊整體工作流程的效率， 並更有效地減少投訴，在過去12 年， 監警會向警方作出180項改善建議。

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：洪芷晴

相關文章

【監警會】林定國及余黎青萍再度委任為監警會成員　為期兩年
17:43 2021/09/01
【監警會】林定國及余黎青萍再度委任為監警會成員　為期兩年
【遺失文件】監警會限閱文件夾誤遺的士至今未尋獲　涉20人個人資料
13:40 2021/10/21
【遺失文件】監警會限閱文件夾誤遺的士至今未尋獲　涉20人個人資料
【遺失文件】監警會限閱文件夾遺失5天　獲的士司機全數交回
22:39 2021/10/22
【遺失文件】監警會限閱文件夾遺失5天　獲的士司機全數交回
【監警會】警長檢走被捕人長褲僅提私伙短褲替換　被捕人肺炎亡家屬投訴警方提供衣物不足
16:31 2021/10/28
【監警會】警長檢走被捕人長褲僅提私伙短褲替換　被捕人肺炎亡家屬投訴警方提供衣物不足
【高層變動】梅達明「坐正」升任監警會秘書長　任期3年下月1日履新
17:16 2021/10/29
【高層變動】梅達明「坐正」升任監警會秘書長　任期3年下月1日履新

你可能感興趣

【監警會】林定國及余黎青萍再度委任為監警會成員　為期兩年
17:43 2021/09/01
【監警會】林定國及余黎青萍再度委任為監警會成員　為期兩年
【遺失文件】監警會限閱文件夾誤遺的士至今未尋獲　涉20人個人資料
13:40 2021/10/21
【遺失文件】監警會限閱文件夾誤遺的士至今未尋獲　涉20人個人資料
【遺失文件】監警會限閱文件夾遺失5天　獲的士司機全數交回
22:39 2021/10/22
【遺失文件】監警會限閱文件夾遺失5天　獲的士司機全數交回
壓力 監警會 溝通技巧 服務 警務處 牛頭角

最高瀏覽

【全民造星IV】大熱人馬回應網民評論　Ivy+Marf+榛綦+Yoyo+Day+Alice齊剖白【有片】
18:32 2021/12/05
【全民造星IV】大熱人馬回應網民評論　Ivy+Marf+榛綦+Yoyo+Day+Alice齊剖白【有片】
【開棺取屍】葬禮開棺取屍電單車兜風　好友「人夾屍」巡遊：向死者致敬
17:10 2021/12/05
【開棺取屍】葬禮開棺取屍電單車兜風　好友「人夾屍」巡遊：向死者致敬
【新世界資助房屋】新世界倡首個私人資助房屋低至市價5折　300呎一房單位首期僅$13.5萬
今日 14:45
【新世界資助房屋】新世界倡首個私人資助房屋低至市價5折　300呎一房單位首期僅$13.5萬