【上呼吸道感染】3間學校爆上呼吸道感染　共涉及69名學生

▲ 3間學校爆上呼吸道感染，共涉及69名學生。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心今日（6日）正調查3宗上呼吸道感染爆發個案，並呼籲市民及院舍員工提高警覺，時刻保持個人和環境衞生。

個案詳情表列如下：

學校 受影響人數、求醫情況 最早發病日期 病徵 銅鑼灣保良局嬰兒組 學童共12男8女（年齡介乎5至28個月大）；全部病人已經求醫；10人須入院接受治療，其中7人已出院；全部情況穩定 11月20日 發燒、咳嗽和流鼻水 跑馬地的寶血幼稚園 學童共11男12女（年齡介乎3至4歲）；當中21人已經求醫；全部情況穩定，無需入院 11月25日 發燒、咳嗽和流鼻水 沙田的李寶椿聯合世界書院 學生共4男22女（年齡介乎16至20歲）；當中4人已經求醫；全部情況穩定，無需入院 11月29日 發燒、咳嗽和流鼻水

衞生防護中心人員已向上述留宿幼兒中心、幼稚園和中學提供有關預防呼吸道感染的建議。相關留宿幼兒中心、幼稚園和中學正接受醫學監察。此外，由於上呼吸道感染的徵狀與新冠肺炎相似，為謹慎起見，寶血幼稚園和李寶椿聯合世界書院已分別於11月29日和12月2日納入強制檢測公告，衞生防護中心亦已直接向銅鑼灣保良局嬰兒組提供糞便樣本瓶和深喉唾液測試樣本收集包，以排除感染新冠肺炎的可能性。上述幼稚園和中學已按中心要求停課至少5日以進行清潔及執行強制檢測公告。

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責任編輯：李榮忠