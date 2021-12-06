【升中派位】明年英中自行分配學額逾5千個　油尖旺名校跌2成　東區黃大仙逆市升

▲ 明年全港英文中學自行分配學額料涉5,117個，但油尖旺區傳統名校嘉諾撒聖瑪利書院學額將下跌。（資料圖片）

2022年9月入學的中一自行分配學位將於下月接受申請，TOPick統計明年全港英文中學提供約5,117個自行分配學額，與去年相若，未受學生人口下跌影響而明顯下滑，但油尖旺區有傳統名校學額下跌；推算連同統一派位，全港共有約1.7萬個英中學額，但有官校被殺的黃大仙，以及有兩間中學今年只開1班中一的港區東區，英中學額不跌反升。

教育局今日（6日）發布最新一份《申請中一自行分配學位手冊》，若按教育早前提交立法文件預計明年適齡升中人口為63,100人；據本報統計，全港英中明年提供5,117個自行分配學額，按年減少7個、跌幅不足1%。

僅兩區英中學額出現升幅，另有3區出現跌幅，沙田、元朗及油尖旺區分別提供565、389及270個英中中自行分配學額，各按年減21個、11個及5個，其中今年中學文憑試（DSE）首誕「超級狀元」的油尖旺區傳統名校嘉諾撒聖瑪利書院將提供17個自行分配學額，按年減少5個、涉及22.7%跌幅；其餘13區英中學額維持不變。

區內學校面對殺校危機的東區，部分英中仍維持實施「循環班級結構」，即年隔年加班，明年涉及香港中國婦女會中學及港島民生書院等4間英中加班，張祝珊英文中學則減班，該區明年共提供319個英中自行分配學額，按年增20個學額、涉6.7%增幅。

黃大仙龍翔官立中學明年逐步停辦，明年區內將提供230個英中自行分配學額，按年升10個、涉4.5%升幅。

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記者：馮琪雅