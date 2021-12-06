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【夏寶龍講話】多名官員呼籲選民投票　稱立法選舉具代表性

政治 21:19 2021/12/06

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多名官員就夏寶龍的講話作出回應。（經濟日報資料圖片）

港澳辦主任夏寶龍今午談及本月舉行的立法會選舉。多名官員，包括三名司長陸續作回應，更呼籲選民踴躍投票。

政務長司長李家超指出，立法會選舉是重要里程碑，標誌一國兩制正確實踐，又批評過去立法會，因政治攬炒不斷拉布、空轉，亂象將不再出現。

財政司司長陳茂波亦指，立法會選舉意義重大，相信日後組成的立法會，會更平衡照顧香港整體利益，更好解決香港在資本主義發展過程中，社會積累的深層問題。

律政司司長鄭若驊就稱，完善選舉制度，必然先考慮當地歷史、社會上的多元文化、政治思維，也不能缺少當地的政制發展歷史、現狀及實際情況，認為中央已考慮香港實際情況，構建一套有香港特色的新的民主選舉制度。

除了三名司長，民政事務局局長徐英偉、公務員事務局局長聶德權、財經事務及庫務局局長許正宇，也有在社交網站上回應夏寶龍講話。

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責任編輯：陳宛彤

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