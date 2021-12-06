【新冠肺炎】衞生署為全球首個上載Omicron全基因序列　上月成世衞指定參比實驗室　

▲ 衞生署為全球首個上載Omicron全基因序列，上月成世衞指定參比實驗室（資料圖片）

中港免檢通關在即，衞生署今日（6日）與北京衞健委以視像形式共同舉辦京港衞生健康合作高層研討會。衞生署署長林文健表示，衞生防護中心轄下的公共衞生化驗服務處上月作為世衞指定新冠肺炎參比實驗室，成為全球首個上載Omicron變異病毒株的全基因序列至全球基因數據庫（GISAID）的機構，為全球針對變異病毒株的監測作出貢獻。

研討會主題為「攜手共建健康城市」，就兩地過去兩年有關新冠疫情的防控工作進行交流討論。林文健表示，香港在國家的支援下，克服了4波本地新冠疫情，如「普及社區檢測計劃」和確保穩妥的疫苗供應等。而透過全社會全民齊心抗疫，香港已經保持「動態清零」接近半年。截止今日，香港特區累計新冠個案有12,467宗，死亡213例，屬全球死亡率最低的地方之一。

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記者：鄧凱文