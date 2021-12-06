【夏寶龍講話】劉兆佳：目的非為「谷票」　旨在駁斥西方國家抹黑

▲ 劉兆佳認為，夏寶龍今次講話並非為了「谷票」。（資料圖片）

港澳辦主任夏寶龍今日發表講話談及立法會選舉時，除了指出新選舉制度的優勢，還特別批評國際上有人抹黑香港選舉制度。全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，夏寶龍講話，並非為「谷票」，目的是要反擊美國即將舉行的民主峰會，駁斥西方國家和敵對勢力，對香港立法會選舉的抹黑。

劉兆佳指出，夏寶龍的講話須放在外交大環境去審視，美國即將召開民主峰會，按其標準將全球國家地區分為民主和非民主，並不斷抹黑中國制度及香港立法會選舉，西方勢力和反中亂港分子大合奏，批評立法會選舉不民主，煽動選民不要投票。中國近日已作出一連串反擊，除了外交部表明中方立場，反駁西方國家謬論外，還發布《中國的民主》白皮書。而夏寶龍今日講話，便是作出反擊，他以香港完善選舉制度為例子，反擊了西方批評，突顯了新選舉制對香港的合適性及巨大價值。

劉兆佳認為，夏寶龍的講話絕非為了「谷票」，因為內外部均有勢力抺黑和破壞今次立法會選舉，期望有高投票率，屬不切實際，他相信，投票當日，中央着眼點並非在投票率，而是在於選舉能夠安全有序地舉行，以及愛國力量及其支持者能踴躍投票。

不過，中大政治與行政學系高級講師蔡子強則認為，夏寶龍在選舉前兩星期因應選舉發表講話，情況罕見，反映中央很重視完善選舉後的選舉表現，包括投票率。

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責任編輯：林曉君