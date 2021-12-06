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【立法會選舉】民主黨：不會以黨名義支持任何候選人　僅批准李洪波以個人名義支持劉卓裕

政治 21:50 2021/12/06

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民主黨主席羅健熙。（經濟日報資料圖片）

民主黨今晚召開特別中委會，決定在今屆立法會選舉中，不會以黨名義支持任何候選人，但批准李洪波以個人名義，支持新界西南候選人劉卓裕。

此外，副主席梁翊婷日前被揭發，在未經批准下簽署支持同意書，以個人身份支持港島東候選人潘焯鴻。民主黨主席羅健熙表示，今晚的會議原訂亦會處理涉違反黨內守則，但由於梁翊婷缺席會議，未能讓中委會成員在會上向當時人提出質詢，因此中委會將去信予梁翊婷要求書面解釋，並要求她下個會議出席解釋。

羅健熙昨日強調，民主黨做任何決定時，均有既定程序要走，批評梁翊婷身為黨領導，做法失信於黨友及市民。

新界西南其他候選人，分別是民建聯陳恒鑌和工聯會陳穎欣；港島東其他候選人，分別是工聯會吳秋北、民建聯梁熙和新民黨廖添誠。

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責任編輯：胡偉明

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