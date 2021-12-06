【宣明會助養】港人意外揭受助人生活奢靡　受助人反指不知一直受助養

▲ 港人意外揭受助人生活奢靡，受助人反指不知一直受助養。（網上圖片）

助養兒童本應是一件好事，希望他們能改善生活、得溫飽，但有網民發現自己一直助養的兒童並非如自己所想，在其的社交平台竟然充斥煙、酒、跑車等照片，過著奢靡生活，引起網友熱議。

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事主羅先生在社交平台發文表示，自己很多年前助養一個柬埔寨女孩，直至到她上中學，收到信件說她已經長大能自力更生不用助養，而宣明會讓羅先生轉往助養其他小朋友， 當刻他沒考慮就繼續助養計劃。他在約10年前，收到宣明會寄來的一個小朋友相片， 其後每年都有受助人的報告及聖誕卡。

羅先生在最近收到該名受助人的近期樣貌以及全名，好奇下他嘗試在社交網站Instagram尋找受助人。豈料，羅先生真的找到他所助養的受助人，更發現受助人的社交平台竟然充斥煙、酒、跑車等照片，生活奢靡。

羅先生就透過社交平台向男孩表明自己是他的助養人，但對方稱自己沒有受助養，而且家人亦都不知有此事。事件在網上發布後，羅先生指宣明會有人主動聯絡他，稱謝謝他對阿爾巴尼亞孩子多年來的助養，表示留意到事件，已經即時與阿爾巴尼亞辦事處跟進事件，同時希望與他跟進。

其後，宣明會在社會平台表示，留意到今日大家對宣明會助養兒童計劃的關注，現正密切跟進。為令孩子健康成長，助養者的愛心捐款會用於社區發展工作，為助養兒童的社區建立持續發展的能力，而每位兒童於參加助養計劃前，他們會先與父母或監護人簽署同意書，讓他們知悉計劃在社區的推行及他們的參與。

不少網民認為事件離譜，要求宣明會交代事件：

請問貴會有回應同冇回應有分別嗎？

哇 ，助兒童變助社區 ？ 你地捐款啲文件有冇講明？

食煙飲酒講粗口，今次仲有跑車添！

我養果個完全唔同晒樣，唔知邊個黎

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記者：李榮忠