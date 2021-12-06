「閃卡」贈會計界選民　「會計妹」文思怡：全港首創、令郵局驚嘆

▲ 文思怡早前在社交網站上載圖片，透露會在每一張的年曆咭上親筆簽名。（文思怡Facebook）

會計師公會今晚舉行選舉論壇，「會計妹」文思怡在總結發言環節時透露，將向會計界選民寄出「閃卡」，以及其親筆簽名的年曆卡，形容是「全港首創、令郵局驚嘆」！

她早前亦已在社交網站上載影片，率先透露該批「閃卡」的設計，上面印有多款文思怡的肖像。

文思怡今晚在論壇上表示，希望藉此為選舉增添樂趣。她又透露，自己在過去一個多星期，完成為2萬張年曆卡親筆簽名。

不過，在論壇期間，文思怡的「會計妹」形象和宣傳手法，再次惹來其他候選人批評。其中，灣仔區議會主席黃宏泰繼續炮轟文思怡，質疑「會計妹」影響業界形象，直言希望同業不要以低俗宣傳。

黃宏泰更透露自己是「苦主」，被人稱呼為「會計仔」，坦言一開始感到不開心，但笑指幸好並非被稱為「會計佬」。

另一候選人翁健，亦不點名批評文思怡，以「1蚊開公司」作招徠，認為要合理收費，不能以極低價搶客。

文思怡則反駁︰「會計師形象低落，從來不是因為『會計妹』！」她強調是希望幫助初創人士，「若做善事是原罪，So be it（就這樣吧）！」

文思怡又向擔任區議員的黃宏泰反擊，指他過去要用10年時間，才爭取到一支交通燈，質疑若然他成功進入立法會，是否要用30年時間才能為業界成功爭取？

黃宏泰回應時，則反批文思怡欠缺與政府打交道經驗，指政府內部和公務員有度問題，又強調自己最終亦能成功爭取。

此外，民建聯黃俊碩在論壇上則提到，有人形容民建聯是「蛇齋餅糭」，但他認為是代表「做服務做得好，大家認同」。

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