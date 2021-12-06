【食物中毒】11人疑食物中毒發燒及腹瀉　涉於北角空中餐廳及酒吧進食生蠔

▲ 11人疑食物中毒發燒及腹瀉，涉於北角空中餐廳及酒吧進食生蠔（資料圖片）

衞生署衞生防護中心今日（6日）正調查一宗懷疑食物中毒個案，11人於北角北角邨里1號香港維港凱悅尚萃酒店西座23樓「cruise restaurant & bar空中餐廳及酒吧」進食1至2隻生蠔，約30小時後出現腹痛、發燒、噁心、嘔吐及腹瀉病徵。

個案涉及6男5女，年齡介乎24至58歲。其中4名受影響人士已求醫，無需入院，全部病人情況穩定。衞生防護中心指，要預防經由食物傳播的疾病，市民應經常保持個人、食物及環境衞生。在外進食時，應注意以下要點：

光顧可靠及有牌照的食肆；

避免進食生的海產；

小心選擇冷盤，包括自助餐的刺身、壽司及生蠔；

進食火鍋或燒烤時，確保食物已徹底煮熟才進食；

在烹煮過程中，小心處理並要徹底分開生和熟的食物；

使用兩套筷子及用具分開處理生及熟的食物；

不要光顧無牌食物檔；

飲用經煮沸的水；

不要嘗試使用鹽、醋、酒及日本芥末殺菌，因為均沒有殺菌效用；及

進食前及如廁後要洗手。

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記者：鄧凱文