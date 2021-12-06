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【強制檢測】8個指明地方納強檢　包括8間幼稚園

社會 22:28 2021/12/06

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熱門 聖誕2021 梅艷芳 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

8個指明地方納強檢，包括8間幼稚園。（曾耀輝攝）

政府就強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處8個指明地方的人士，須於12月8日或之前接受新冠病毒核酸檢測。受檢人士若在12月4日至6日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

幼稚園

任何在11月23日至12月6日期間曾身處任何下列指明地方超過2小時的人士，須於12月8日或之前接受檢測。如受檢人士選擇使用衞生防護中心派發的樣本瓶進行檢測，則須於12月10日或之前交回已採樣本的檢測樣本收集瓶。受檢人士若在12月4日至12月6日期間已進行檢測， 會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

  • 香港新界沙田廣林苑興林閣地下廣林浸信會呂郭碧鳳幼稚園
  • 香港新界葵涌大窩口社區中心6樓香港聖公會聖尼哥拉幼兒學校
  • 香港九龍黃大仙黃大仙上邨達善樓地下香港小童群益會樂緻幼兒園暨幼稚園（黃大仙）
  • 香港九龍大角咀港灣豪庭廣場地下G65-70號鋪啟文幼稚園暨幼兒園
  • 香港九龍九龍城農圃道11號帝庭豪園地下（部份）港青基信幼兒學校（農圃道）
  • 香港九龍觀塘協和街130號基督教聯合醫院J座1樓基督教聯合醫務協 會幼兒學校
  • 香港香港仔華貴道3號華貴邨第五座華賢樓地下聖文嘉中英文幼稚園（華貴邨）
  • 香港新界青衣青綠街5號天主教聖多默幼稚園

【TOPick診症室】天氣轉冷或易致久咳不癒　專家建議預防3件事

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責任編輯：李榮忠

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