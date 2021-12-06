【移民潮】全港勁減38班中一　東區、沙田各有津校只開2班恐跌穿安全綫

▲ 全港共有3間中學今年只開2班中一，涉及東區及沙田區中學。（資料圖片）

移民潮下中小學均面對縮班殺校危機，據最新《中學概覽》揭示全港中學本學年中一開班數目，全港8區共有38間中學減班、每校各減1班中一，以元朗涉13校最多，今年有兩校只開1班中一的港島東區，以及沙田區，各涉7校減班，兩區均有學校只開2班中一，瀕臨跌穿須提交學校發展方案方能繼續營辦的安全線；有見教育局明年中一派位亦無大變動，有東區中學校長慨歎各校只能「自救」。

據今日出版的《中學概覽2021/22》載列學校9月提供數據，今學年全港官、津及直資中學，共縮減38班中一，涉及8區包括元朗、沙田、東區、大埔、觀塘、黃大仙、油尖旺及灣仔，其餘10區則無學校縮班；連同全港有9校各加1班中一，全港整體按年減少29班中一。

其中減班最多的元朗區，涉及13校各減1班中一，全數是因應當局預計區內人口增加，輪流「擴班」、即加開1班中一的學校，故今年中一班數目回復至原有4班中一的班級結構，另有2間學校在今年擴班至5班中一，惟有區內校長指當局早前預算第2年有9校擴班，料因移民潮等導致實際數字大幅回落。

此外，沙田亦有7校減開中一班，津校仁濟醫院董之英紀念中學，由上學年設3班中一，本學年跌至只有2班，翻查資料，該校2019年爆校園欺凌事件；區內縮減班數的其餘6校均屬早年擴班的中學，現跌至各維持4班中一。

至於屬學生流失「重災區」的東區，今年共縮減7班中一，包括跌至只得1班中一、上月已向教育局申請學校發展方案的明愛柴灣馬登基金中學及閩僑中學，北角津校中華基督教會桂華山中學亦由去年3班中一，跌至2班中一；其餘4間中學則維持採取「循環班級結構」而減少中一班數至4班；同區張祝珊英文中學今年維持加1班中一。

此外，過往各級設4班的灣仔區玫瑰崗中學，今年亦減少1班中一至3班。

今年只開2班中一的黃大仙龍翔官立中學，雖未跌穿安全線，教育局早前已宣布殺校，明年面臨逐步停辦，與深水埗九龍工業學校合併。

有東區中學校長指，該區屬於學生人口流失的重災區，形容當局早前在公開場合及與學界會面時態度強硬，無重大舉措協助區內學校，故各校唯有「自己救自己」，加緊宣傳學校特色。

教育局回覆表示，由於未來學生人口變化與過往十多年的情況截然不同，預計未來學齡人口持續下跌的情況並非過渡性而是結構性，因此以往採用過渡性的紓緩措施未必適用，「無可避免有學校會因收生不足須停辦」，局方已開始就此作出規劃，並會採取多管齊下方法應對學位過剩情況，已與部分辦學團體展開商討，促請它們仿效局方做法，包括逐步停辦、合併或申請跨區重置收生不足的學校。

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記者：馮琪雅