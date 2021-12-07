【立法會選舉】截至11月底廉署接獲12宗投訴　9宗涉及煽惑他人不投票或投白票

▲ 廉潔選舉事務統籌趙汝達。（陳葆琳攝）

截至上月30日，廉政公署收到12宗有關今年立法會選舉的投訴，當中9宗涉及法例修訂後的新罪行「在選舉期間內藉公開活動煽惑另一人不投票或投無效票」，至今已公布拘捕3人，並獲法庭手令通緝兩名男子。



廉潔選舉事務統籌趙汝達接受本報訪問時指，在選舉期間內藉公開活動煽惑另一人不投票或投無效票，則屬非法行為，一經定罪，最高可被判監3年及罰款20萬。他強調，以任何形式煽惑他人作出以上行為或阻止他人投票，均會觸犯法例，呼籲市民切勿以身試法、參與不法呼籲，或轉載相關的違法內容。



趙汝達指，條例所指的公開活動，包括向公眾作出任何形式的通訊、可以由公眾觀察到的行徑，如動作、衣着，以及向公眾分發或發布任何材料等，不論進行該活動的人在進行該活動時是否在公眾地方。



至於如何評估個案是否涉及「煽惑」，趙汝達表示，須考慮每個個案的具體情況，主要考慮因素包括活動內容、目標對象等，認為有些人以明示或暗示形式作出有關行為，難以界定某些字眼是否違法，廉署須視乎實際情況，在有需要時將徵詢律政司意見。



被問及詢問受訪者會否投白票的民調是否違法，趙則稱，過往亦有相關民調，而針對煽惑他人投白票的法例是近期才出現，難以用現行法例去分析過去一直都有的民調，廉署須視乎個案的整體情況作出審視︰「發問只是其中一種，如何去公布，每一個情況都要考慮」。



截至11月底，廉署共接獲126宗與選舉有關的查詢，其中81宗涉及選委會選舉，45宗涉及立法會選舉。

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記者：陳葆琳