【科研教育】大學前講師走進初中教生物科技 源頭尋本地科研人才

▲ 陳嘉儀本身是一名化學家，由教博士生轉到中學授課，感受到學生追求知識的熱情。（梁偉榮攝）

「大學生同中學生在我眼中其實無分別，有時中學生問問題的深度，比大學生更加高。」保良局唐乃勤初中書院講師陳嘉儀，曾任職大學講師及科學園生物科技公司，她3年前毅然辭職、轉到中學任教，希望從源頭尋找本地科研人才。

她利用中學設有的生物科技實驗室，透過手指種菌及提取基因等生活化實驗，讓初中生體驗生物科技的趣味，部分生物科技校隊成員，更已立志將來從事生物科技範疇工作。

陳嘉儀本身是一名化學家，早年曾任職浸大及城大，現時亦有指導港大博士及研究生，亦曾涉獵抗癌藥物及污染監測等研究範疇。

昔任教大學 學生普遍欠science底

她表示，專注研究工作十多年，2014年開始擔任大學講師後，逐漸察覺普遍升讀學士、碩士以至博士的學生，均缺乏理科底子，甚至在中學以至大學本科均沒有選讀科學：

教咗幾年書之後，發覺唔淨係我一個人嘅問題，而係成個行業、咁多間大學都係好少人揀science。

她估計，因早年經濟發達，有許多成績優秀的中學生均選擇商科，「好多人都無science底，佢哋係讀經濟、會計上嚟，變咗大家教得好辛苦。」

她其後轉到科學園一間海洋生物科技公司進行研究開發工作，發現科研業界的人才荒問題亦相當嚴重，「去到公司做嘅最大問題，就係請唔到人。」她說︰「唔係我一間公司嘅問題，而係我去到啲公司，啲公司知我大學出嚟即刻問我，『你有無學生介紹俾我哋呀，啱啱畢業都得㗎啦。』」

▲ 陳嘉儀設計的生物科技教學內容，融入中一、中二級綜合科學及中三生物科。（資料圖片）

「個pool無人才」 科研業難請人

眼見公司、大學均在「搶人」，促使她反思︰「個pool都無人，係咪要喺源頭做啲嘢？」她指：

我諗返轉頭，點解啲PHD（博士）學生會讀econ呀，即使佢哋鍾意都唔揀科學，因為無人話佢知Science好好玩亦有出路。

當陳嘉儀知道保良局唐乃勤初中書院校長黃仲奇3年前物色人手、專責發展校內生物科技教學及活動，雙方一拍即合，決心走到中學，從源頭尋找科研人才。

校方自2019/20學年起，逐步將陳嘉儀設計的生物科技教學內容，融入中一、中二級綜合科學及中三生物科，各級全年上、下學期分別上兩個連堂、共涉8個課節，將科學知識內容簡化、生活化，例如進行手指種菌實驗，讓學生察覺疫情下未消毒的手指藏有許多細菌，成功提高學生興趣；她同時任教該校與小學合作的體驗課程。

保良局唐乃勤初中書院亦自設生物科技實驗室，並研究於高中開設生物科技選修單元讓學生選讀，詳情請看：下一頁

疫下手指種菌實驗 提高學生興趣

科學知識課程涉及微生物、抗生素、DNA及催化劑等，由教博士生轉到中學授課，陳嘉儀才感受到學生追求知識的熱情，她指中學生提問雖然不夠大學生成熟，但好奇心十足，「中學生會問『點解呀』、『點解要咁樣呀』；大學一定無人舉手問，大學生係最無passion嘅一班學生，上完堂可以走堂、又瞓哂覺，只會問我點解咁低分、點解唔係A呀。」

部分學生的提問也令她印象深刻，「當我問中學生，點樣定義細菌好定唔好，佢哋會答我『其實個量都好重要㗎，如果個量少，唔係咁toxic（毒性高）』，呢啲答案其實係好有深度。」她更憶述最近教小學生提取士多啤梨DNA時，有學生眼見溶液呈粉紅色，即舉手提問，「『乜DNA係粉紅色㗎咩，據我所知DNA唔係粉紅色，係透明或者白色㗎喎。』我好surprise（意外）一個小學生會問呢啲問題。」

教書非首選 課餘繼續做研究

陳嘉儀直言教書並非其首選，現時每個學期要花兩個月教書，餘下時間繼續做研究，但絕對值得投放時間到教學，因她相信知識傳遞的力量：

你1個可以變10個，10個可以變100個，唔可以太自私。

她早前帶領該校的生物科技校隊所做的「超級麵包蟲」研究，更獲大學垂青合作，亦有校隊成員向她說立志日後讀博士、從事生物科技研究。

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記者：馮琪雅

