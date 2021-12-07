【兩地通關】本港嚴格外防輸入可堵截變種病毒個案　Omicron死亡率高須盡快接種疫苗

▲ 行政長官林鄭月娥。（林宇翔攝）

林鄭月娥今早（7日）出席行會前見記者，指在配額制前提下，當局會先處理有迫切需要進入內地人士，如商務、公務客等，而他們進入內地的工作內容需與香港經濟發展息息相關（詳情即看【下一頁】）。

提到南非有研究指Omicron死亡率高於delta，會否影響通關。林鄭月娥指，現時嚴格外防輸入可堵截個案，社區暫時無出現任何風險，所以與內地磋商通關安排無影響。Omicron死亡率高，證明更需要打針，目前疫情受控，有各式各樣打針渠道，尤其長者組別接種率低，所以呼籲盡快接種疫苗。

她又稱，餐飲業務處所和表列處所由本周四起必須使用「安心出行」的規定，除3類人士可豁免，現時無分ab類處所，下階段或考慮b處所轉c或d類，若有下一階段，會由食物及衞生局再交代。

【安心出行】3類人士獲豁免使用安心出行 出入食肆等處所可「填紙仔」

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記者：余思嵐