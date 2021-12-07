【Omicron變種病毒】林鄭月娥：嚴格外防輸入可堵截個案　社區暫時無出現任何風險

▲ 行政長官林鄭月娥。（林宇翔攝）

林鄭月娥今早（7日）出席行會前見記者，指在配額制前提下，當局會先處理有迫切需要進入內地人士，如商務、公務客等，而他們進入內地的工作內容需與香港經濟發展息息相關（詳情即看【下一頁】）。

有記者提到南非有研究指出Omicron的死亡風險是高於Delta，會否影響通關？林鄭月娥回應指，目前為止因為嚴格的「外防輸入」，令香港堵截到這些Omicron個案，沒有出現任何進入社區的風險，所以對於我們正與內地磋商的「通關」安排，到目前為止沒有任何影響。

至於如果有專家認為Omicron的死亡率是較高，市民正正便須要接種疫苗，尤其是香港的接種率在風險最高的群組──長者，是最低的，她再次呼籲，也希望如果大家身邊有長者、有父母、有祖父母，趁現在疫情已經受控的時候，外出也比較方便，安排了各式各樣的方法去讓市民接種疫苗，包括流動車，在這個時候必定要接種疫苗，因為接種疫苗能保護自己，也保護家人，以至香港整個社區。她強調如果再出現疫情，付出的代價是非常大的，如果又有突如其來很多社交距離的措施，對經濟的打擊是很大的。

她又稱，餐飲業務處所和表列處所由本周四起必須使用「安心出行」的規定，除3類人士可豁免，現時無分ab類處所，下階段或考慮b處所轉c或d類，若有下一階段，會由食物及衞生局再交代。

【安心出行】3類人士獲豁免使用安心出行 出入食肆等處所可「填紙仔」

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記者：余思嵐