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【兩地通關】林鄭月娥：若通關將設配額　當局今日起接觸業界研究

社會 10:05 2021/12/07

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林鄭月娥稱通關安排需要逐步有序展開，無可避免需要「配額制」。（林宇翔攝）

林鄭月娥今早（7日）出席行會前見記者，指現正積極爭取讓港人無須檢疫便可進入內地。她表示，隨着兩地官員進行第2次對接會，現時協商已取得階段性成果，而內地專家日前到港視察，亦認為本港防控工作有成效，香港目前具備通關的條件。

林鄭月娥稱，由本月10日起，市民可於網上申請港康碼。而因通關安排需要逐步有序展開，無可避免需要「配額制」。林鄭月娥解釋，在配額制前提下，當局會先處理有迫切需要進入內地人士，如商務、公務客等，而他們進入內地的工作內容需與香港經濟發展息息相關。

林鄭月娥指，由今日起，相關局長會接觸過往屬於豁免組別人士，即已被特區政府認定為有一定經濟、業務、商務、公務需要進入內地，待有配額後，這些組群會被優先處理。惟林鄭月娥提醒，這些組群並不是自動獲得配額，若配額維持在一個較少的數量，儘管這些人被政府視為有迫切需要，他們仍需要自己爭取配額，做法與回港易、來港易做法相似。

今日起，相關局長會進行工作，與各政策局編成優先群組，除公務商務外，林鄭月娥期望能爭取部分配額予其他有迫切需要人，但申請容易與否要視乎非商務客人數及餘下的配額數量。

林鄭月娥又強調，在配額制下，不會立即開放通關名額，故沒有迫切需要的市民，不必急於在12月10日立即申港康碼，可先容讓有緊急需要的市民申請。

而因本港大部分口岸長時間關閉，林鄭月娥表示，保安局將按每日人流評估是否開放更多口岸，但目前將會以陸路口岸為先，不涉及高鐵站、直通車或港澳碼頭，而深圳灣口岸亦將提前2小時至早上8時起開放。

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記者：黃穎津

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