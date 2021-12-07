【新冠肺炎】新增5宗輸入確診個案　其中4人染變種病毒

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本港新冠肺炎疫情持續緩和，今日（7日）新增5宗輸入個案，至今本港個案累計12 472宗（包括12 471宗確診個案和一宗疑似個案）。

新增個案均為輸入個案，當中4宗涉及變異病毒株的感染，其餘1宗的變異病毒株檢測結果待定。個案涉及3男2女，年齡介乎28至62歲，全部由A組指明地區（高風險）抵港。個案12477是早前輸入個案（個案12444）的密切接觸者，於竹篙灣檢疫中心確診；其餘4宗個案於抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測結果呈陽性。

本港今日新增5宗輸入個案，詳情如下：

第12,473宗：28歲女，無病徵，12月5日從美國經航班CX845抵港，今年4月29日、5月23日及11月29日在美國接種三劑復必泰疫苗

第12,474宗：28歲男，無病徵，12月5日從瑞士經芬蘭乘搭航班AY101抵港，今年5月3日及5月24日在香港接種兩劑復必泰疫苗

第12,475宗：44歲男，12月5日發病，12月5日從巴基斯坦經土耳其乘搭航班TK083抵港，今年6月8日及6月29日在香港接種兩劑復必泰疫苗

第12,476宗：44歲女，無病徵，12月5日從尼泊爾經印度乘搭航班AI1314抵港，今年4月21日及5月12日在香港接種兩劑復必泰疫苗

第12,477宗：62歲男，無病徵，11月29日從西班牙經卡塔爾乘搭航班QR818抵港，今年2月28日及3月28日在香港接種兩劑科興疫苗

政府昨就強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處8個指明地方的人士，須於12月8日或之前接受新冠病毒核酸檢測。受檢人士若在12月4日至6日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。詳情即看【下一頁】

政府昨天公布，按全球最新2019冠狀病毒病疫情發展，將於12月9日凌晨0時起指明馬爾代夫、塞內加爾及突尼斯為A組指明地區，以收緊相關抵港人士的登機及檢疫要求。詳情即看【下一頁】

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責任編輯：李榮忠