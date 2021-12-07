【歌手失聲】洪卓立聲帶肌肉彎曲　被指無藥可救：我還是會唱下去

▲ 年中昏迷送院再證聲帶肌肉彎曲，洪卓立被指無藥可救：「我還是會唱下去的。」

歌手洪卓立（Ken，立立）在今年中在佛山工作期間突然暈倒，昏迷長達約10分鐘，一度命危，早前現身報平安後亦甚少再公開露面。日前，洪卓立在社交網站現身，自爆聲帶肌肉彎曲，醫生指沒有手術或藥物可以治療，需要全心休養的他表示：「我還是會唱下去的。」

洪卓立於今年6月在佛山順德進行拍攝期間，突然抽搐暈倒，意外從高處墮下，期間口吐白泡，更昏迷長達10分鐘之久，劇組隨即把他送院急救，醫生指Ken的生命一度危殆。

【拍劇意外】洪卓立開工時抽搐高處墮下 Ken昏迷送院缺氧一度危殆

▲ （英皇提供）

往佛山拍劇集

休養一段時間後，阿Ken在社交網站放出台上的照片報平安：「安好健在勿念」，此後見他甚少更新。

最近的一則帖文已經是1個月前，是他繼續完成當時在佛山開鏡的劇集《72小時黃金行動》，立立表示：「看似簡單，但對我來說，的確留有陰影，確實有些壓力。等了那麼久，打倒我的那場戲，我們把他消滅了，感謝你們，一起繼續努力。」

【拍劇意外】洪卓立首度回應受傷意外 走出鬼門關：請給我一些時間！

▲ （isntagram圖片）

聲帶的肌肉彎曲

可是直到近日，正在隔離期間的他社交網站與網民進行問答環節，有網友詢問他的近況，沒想到阿Ken以長文回應，更自爆自己被診斷出其中一邊聲帶的肌肉彎曲了，有機會與早前的突然暈倒有關，但醫生指沒有手術或藥物可以治療：

可能關心我的朋友都會有疑問，為甚麼我好像潛水一陣子，是否發了達，劈炮唔撈？ 想輕輕在這裡說一下，上一次的不適，身體已沒有大礙，唯獨聲帶有些異樣，說話還好，但就發不到高低歌（音），醫生說有一邊聲帶的肌肉彎曲了，可能是因為上次的暈倒，可能是日積月累的勞損，無論如何醫生都說沒有手術或藥物可以醫治，只有「收口」養聲休息，放鬆心情。

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雖然如此，他仍保持樂觀態度稱：

坦白說，心情確實有些影響，畢竟不能隨便隨心隨意地控制自己的聲音，但想到自己還是很想錄音出新歌給你們聽，就乖乖地放鬆自己，強硬迫使自己不可常常拿起電話，別想太多、別看太多、別回答太多，亦不發任何消息，讓自己沉澱一下。 雖然聲音還是沒有完全康復，但是我想告訴你們，我還是會唱下去的，有心。謝謝。

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曾患肺積水

現年34歲的洪卓立2007年至入行至今，已經超過14個年頭，在他入行第2年時因為患上肺積水而需要休息一年，一直以來經常被網民調侃及惡搞，不時傳出他的死訊。

立立亦現身否認傳聞，不過難以平息這場「洪卓立之亂」，亦成為網上惡搞經曲。