【著數優惠】合味道紀念館80款產品至抵試食價限時開售　可參加親子出前一丁工作坊【內附連結】

▲ 合味道紀念館香港首辦「日清美味BUY&TRY」，逾80款產品以至抵價發售，還有三個親子工作坊可供參加，實行掃貨親子一日遊。

合味道紀念館香港將於12月9日至14日，首次舉辦「日清美味BUY&TRY」，齊集超過80款日清食品在現場「大曬冷」，讓大家以至抵試食價大手入貨！

在這趟一站式美食旅程中，除了提供即食麵、杯麵、烏冬、零食以及新鮮沙律菜等多款精彩食品外，所有食品更以至抵價發售，當中包括多款30元或以下的精選推介：$10／3包日清湖池屋激辣魔薯香辣味薯片（25克）、$20／3包日清穀物麥片（40克）或玉米片可可脆批、$20一袋出前一丁北海道小麥粉即食麵（5包裝）、$25／4杯合味道杯麵，以及$30／10包出前一丁即食麵等。

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除了以至抵價掃貨外，家長還可順道參觀紀念館，跟子女來個即食麵發明歷史通識課，館內有展板展示即食麵發明者安藤百福的三大發明，以及其食品事業的發展；而家長也可在網上預約參加3個特別為親子而設的工作坊，深入認識即食麵等的製作過程。

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1.我的合味道工作坊

票價：60元

時間：30分鐘

備註：3 歲以下並不佔座位幼童，可由持有有效的工作坊門票的成年人陪同下，免費入場。

2.出前一丁工作坊

票價：120元

時間：90分鐘

備註：參加者的最低身高要求為 110 厘米。活動須分組進行，參加「出前一丁工作坊」的訪客必須購買雙數數量的門票。

▲ 出前一丁工作坊（合味道紀念館香港提供）

3.穀物麥片工作坊

票價：60元

時間：30分鐘

備註：參加者須年滿 3 歲。

合味道紀念館香港「日清美味BUY&TRY」

日期：2021年12月9日至14日

地址：尖沙咀廣東道33號中港城 2 樓 26-35 號舖

開放時間：

逢星期一、二、四、五：上午11時15分至下午7時15分

逢星期六、日及公眾假期：上午11時15分至下午8時15分

逢星期三：休館（若星期三為公眾假期，則翌日休館）

編輯：葉翠華