【大雪天氣】明日下午普遍氣溫24度　一股季候風補充下周初抵本港

▲ 本港地區今日天氣預測 大致天晴，日間乾燥。（資料圖片）

今日（7日）為24節氣中的「大雪」。天文台表示，中國東南部的高壓脊正逐漸增強，東北季侯風持續影響下，今早市區氣溫介乎15至17度，主要雲團集中本港以南海北部，相整個華南地區雲量相當少。今日繼續天晴，早上清涼，日間乾燥。預測今周持續天晴乾燥，日夜溫差大，周三及四早上仍清涼。

天文台預測今日本港地區大致天晴，日間乾燥，吹和緩偏北風，稍後轉吹清勁偏東風，離岸間中吹強風。乾燥的東北季候風會在本週持續影響本港，展望本週持續天晴乾燥，日夜溫差較大，周三及周四早上仍然清涼。一股季候風補充會在下週初抵達華南沿岸。

根據天文台9天天氣預報，周三至周五天晴，早上清涼，日間乾燥，氣溫介乎17至23度。周末大致天晴，日間乾燥，氣溫介乎19至23度。

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記者：余思嵐