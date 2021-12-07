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【躁翁掟鴿】沙田躁翁掟石驅趕野鴿　街坊勸阻反被罵：驚唔驚我掟埋你

親子 11:14 2021/12/07

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熱門 聖誕2021 梅艷芳 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

沙田一名老翁掟石趕鴿。

所有野生雀鳥都受法例保護，沙田顯徑邨一名老翁疑不滿野鴿到處撒糞，掟尖石驅趕野鴿。街坊見狀予以勸阻，直斥他「虐待動物」，老翁卻繼續掟石，又出言恐嚇街坊。最後老翁自知理虧，急步離開。

街坊勸阻反被恐嚇

日前有網民於Facebook群組「顯徑連隆_社區關注」上載一段影片，片中一名白髮老翁手持尖石掟向野鴿群，鴿子受驚飛走。一名坐在椅子上休息的年長街坊見狀出言勸阻，兩人發生爭拗。老翁表示野鴿經常到處撒糞：

屙到一地都係屎，個個踩返屋企！

最新影片：子女愛發問輪流「問題轟炸」 蔡雪瑩：不可以輕視孩子的問題

老翁邊講邊執起石頭繼續掟向野鴿群，拍片女街坊直斥他「虐待野生動物」，表示會報警，又指老翁並非首次這樣做。見老翁不停手，年長街坊再出言勸阻，老翁聽後情緒激動，恐嚇對方「驚唔驚我掟埋你！」最後老翁疑自知理虧，急步離開。

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掟石有機會干犯妨擾罪

據漁護署網站，所有野生雀鳥都屬《野生動物保護條例》列明的受保護野生動物，任何人不得狩獵、故意干擾、售賣、出口、或管有受保護的本地野生動物。如干犯法例，一經定罪最高可被判罰款10萬元及入獄一年。此外，在公眾地方掟石有機會干犯妨擾罪，去年一名七旬老翁在上水行人天橋掟石趕鴿，被判監6星期。

事件傳出後，不少網民直斥老翁「離譜」，「拉咗未？」、「好痴線」、「自己都未企穩仲話打人，打條命咩！」、「見到一定要拍低片做證據同埋當場鬧爆阻止」。

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責任編輯︰王明芳

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