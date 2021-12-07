【倒轉地球】陶大宇商演身價飆升百萬　感恩多謝網民力撐：要珍惜和享受

▲ 陶大宇現時身價暴升。

昔日「師奶殺手」陶大宇因在內地登台時翻唱《倒轉地球》一曲，「宇宙級」唱腔兼「水撥式」台風竟然成為熱話，大宇因此在港人氣急升，更被網民力推挑戰「我最喜愛的男歌手」大獎，日前陶大宇接受電台訪問，親自回應各方網民對他的支持。

陶大宇因在於抖音分享跳舞片再度翻Hit，雖然舞步騎呢，但獲網民大讚跳舞有天份，更紛紛於Facebook為大宇開設群組，希望力推這位昔日「師奶殺手」上神台。

仍在內地的陶大宇近日應邀接受港台主持波盛和彬臣主持的《騷動音樂》，以錄音形式受訪，對於人氣急升，陶大宇謙虛表示好榮幸：「可以有咁多成績，又或者是作品（本身）給到大家回憶。」

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「敢頒獎就敢攞」

電台上有聽眾點歌給陶大宇，他感恩道：「現在的科技下，點歌這兩個字，好像已經失傳，大家今時今日仍然會點歌，我覺得要珍惜和享受，大家試幻想，如果呢個世界沒有音樂，沒有了歌，這個地球真係倒轉了，生活也沒意思沒希望。」

對於網民希望他奪得「我最喜愛男歌手」獎項，他曾直言「佢哋敢俾，我就敢攞！我接古天樂的棒！」

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而大宇在節目內再笑道多謝大家支持：「正因此，我更加要做一個聆聽者，做一個我最喜愛聽音樂的人會好些。多謝大家，得啖笑喇，我覺得開心快樂好重要，我們一齊加油，將來還有好多路要行，生活上有好多困難要解決，我們一齊做到最好，多晒謝大家。」

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人氣急升的陶大宇，在內地的工作機會亦暴增，近日有傳媒估計陶大宇身價，指出他現時每次商演費約人民幣5萬元至10萬（約6至12萬港元），代言費（兩年計）則為100萬人民幣（約120萬港元），身價颷升百萬，早前陶大宇出席一個廠商活動周年慶，據知在舞台上唱兩首歌已收約20萬元人民幣（港24萬港元）酬勞，吸金力驚人。