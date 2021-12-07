【創業追夢】英國跳水王子創業賣針織服親當男模行銷　Tom Daley擬辦網上遙距編織課程

▲ 英國跳水王子Tom Daley推出個人針織品牌。

27歲的Tom Daley，相信不用多說，大家都懂得他是來自英國的跳水健兒，曾經奪得奧運和世界錦標賽多個獎項。而另一方面，最為人津津樂道的是他在今年出席東京奧運時，在等候期間編織毛衣而被記者攝下，一下子成為大家眼中的「暖男」，在不停織織覆織織下，今天Tom Daley正式推出個人針織服裝品牌。

▲ 開胸針織冷衫。（125歐元/圖片品牌提供）

Tom Daley為世人所認識原來他精通編織毛衣，這個重要時刻出現於東京奧運，當時他在看台上觀看女子跳板比賽，另一邊廂埋頭苦幹編織毛衣，相片上載後被社交媒體瘋狂洗版，及後更叫人津津樂道的是他在奧運期間完成了一件刺繡上「東京」字樣的奧運針織外套，衫背後加入五環標誌，既有意義，同時又非常精美，製成品足可媲美時裝品牌的出品。

既然他的創作如此了得，自然觸發了商機，於是他成立了名為Made With Love By Tom Daley服裝品牌，又有身材又靚仔的他，在行銷時當然不須假手於人，因為自己就是品牌最好的模特兒，看看他的instagram就擁有高達349萬fans，設計宣傳自己一腳踢可說是非常順理成章。

▲ 最早售罄的是這條大圍巾。（145歐元/圖片品牌提供）

至於緣何這位跳手王子手執針織棒？還是因為從事電影工作的伴侶Dustin Lance Black的影響，Tom Daley說：

教練常常叫我以休息為重，但我總是停不下來的人，Dustin對我說片場有些人會以編織來打發時間，我當時心想，好吧﹗試試看，誰知道一編織起來就愛上了。 自2020年3月開始學習編織，現在我已經可以很驕傲將製成品展現於大家眼前。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

與此同時，Tom Daley亦在instagram開設了一個名為made with love by tom daley的帳號（擁有146萬fans），在這個帳號發放最新針織作品，而最初這些作品有另一個意義，正是用來籌集資金用來支持「The Brain Tumor Charity」，原來Tom的父親於2011年因為腦腫瘤而逝世，於是他立志要幫助病人。

此外，這位跳水王子天亦計劃在品牌的網站內作網上編織教學，由他親自執教編織課程分為4種難易度，身為fans的大家絕對要密切留意上載日期。

記者：何偉雄