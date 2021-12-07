【聖誕優惠】圓方消費抽獎可獨得百萬BMW房車　港鐵推2,000萬商場優惠券

▲ 港鐵推2,000萬商場優惠券。（港鐵提供）

聖誕臨近，各大商場紛紛推出優惠吸客，TOPick為大家搜羅諸多消費情報，包括今日下午可透過MTR Mobile app，搶港鐵公司旗下商場6萬份電子優惠券、共2,000萬元電子優惠券；ELEMENTS圓方推聖誕抽獎，電子貨幣消費滿10,000元或以上，有機會贏取全新房車BMW THE X5一部，價值超過100萬元，另有多項優惠；信和集團與香港寬頻推出登記Disney+計劃優惠。

港鐵旗下商場

德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS康城、杏花新城、綠楊坊、連理街、Citylink、海趣坊及新屯門商場將推出「一Click即搶加碼賞」推廣活動，市民於12月可搶領2,000萬元、共6萬份電子優惠券，每人最多獨得800元優惠。MTR Mobile登記用戶可於今日（7日）下午2時起，透過MTR Mobile「我的獎賞」以先到先得形式，領取港鐵商場300元指定類別電子優惠券（名額：50,000）及港鐵商場500元時裝及美容電子優惠券（名額：10,000）。

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除了派發優惠券，商場亦會推出消費二重賞，第一賞是消費回贈及倍數積分，於場內指定商戶消費最高可獲合共800元港鐵商場電子優惠券及5倍商場積分！第二賞是冬季禮品大賞，包括電子產品及聖誕禮物換領，消費滿指定金額可以半價買Samsung Flip 3 5G （256 GB），另有其他免費禮品可以換領，如價值3,043元的Godiva豪華禮籃，及Perrier Jouet Champagne Grand Brut 巴黎之花 （750ml）等。

信和集團

集團與香港寬頻推出登記Disney+計劃優惠，即日起至2022年1月2日在屯門市廣場、奧海城及荃新天地即場登記 Disney+計劃可享以下優惠：

指定免費12個月寬頻服務，並豁免安裝費 （寬頻即裝即免費用，至客戶原有寬頻

合約到期。免費12個月服務仍可於客戶原有寬頻合約到期後開始）；或

指定免費12個月5G流動通訊服務，並豁免行政費；或

香港寬頻賬戶獲回贈最多六個月Disney+服務月費及

額外迪士尼精品一份及

由S+ REWARDS送出的10張迪士尼珍藏卡及20 S+ REWARDS獎賞點數

另外，客戶亦可參加信和集團「Disney Winter Celebration」活動，前往參與商場與各個角色打卡拍照，上載照片至個人 Facebook，即有機會贏取由香港寬頻贊助的 12 個月 Disney+及1000M 家居寬頻服務計劃，價值3,732元 。

ELEMENTS圓方

商場推出「聖誕多重購物賞」及「ELEMENTS Club 會員尊享消費禮遇」優惠。顧客凡以指定電子貨幣消費滿10,000元或以上，除可享購物回贈，更可參加聖誕抽獎，有機會贏取全新房車BMW THE X5一部，價值超過100萬元，名額1名，ELEMENTS Club會員更可獲額外1次大抽獎機會。

即日至明年1月2日，顧客於場內消費滿1,000元即可享共2,000元回贈；滿10,000元，可享共5,000元餐飲現金券及服飾電子禮券等。

會員消費滿200,000元，可享合共總值40,000元獎賞，包括總值5,000元指定消費餐飲電子禮券及10,000元指定服飾電子禮券等。另消費滿500,000元，更可享合共總值100,000元獎賞，包括總值10,000元餐飲電子禮券、40,000元服飾電子禮券等。

另外，即日起至12月31日，只須追蹤ELEMENTS 圓方Instagram帳號，分享於ELEMENTS圓方購物體驗或西九文化區及周邊美景的照片至Instagram，帳戶需設定為公開，並於內文標註 @elementshk、#ELEshopping 及 #ELEvibes，即有機會贏得1,000元電子禮券。詳情請瀏覽ELEMENTS圓方官方網站。

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記者：陳麗娜