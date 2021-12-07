【全民造星IV】導師梁祖堯表現遭網民批評　阿祖發長文逐一反駁7宗罪

▲ 《全民造星IV》導師表現遭網民多方面圍插，梁祖堯列7點逐一反駁指控。

ViuTV選秀節目《全民造星IV》即將進入30強的比賽，節目今年亦不例外成為網民熱烈討論的話題，其中網民重點指責B組導師梁祖堯的表現，直指他有私心、亂淘汰參賽者、強硬加入戲劇元素等等，阿祖昨晚在社交網站撰寫長文，列舉7個要點逐一反駁網民的觀點。

《全民造星IV》在昨晚（12月6日）已播出到第三輪小組賽的最後兩組對戰，節目的路程走了一半，由一開始的96強，至今已即將來到30強的環節。

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每季的《全民造星》都是網民熱烈討論的話題，而今年其中一個焦點落在導師梁祖堯（阿祖）的身上。

身為B組導師的他，被扣上多宗罪名，包括被指偏袒上季曾參賽的方方（方芷欣），以及他本身認識的39歲、四子之母阿Ling（謝裕玲），令二人順利入圍。

另外，以學業及家庭反對為理由，淘汰具觀眾緣及潛力的燒賣（曾業喬）；把網民熱捧的成員咖哩（黃雅慧）放到死亡命單最後慘被淘汰；在B組每隊的表演加插戲劇環節，令參賽者失準被評判睇低一線等。

就著網民的各種質疑，阿祖於昨晚在社交網站撰寫長文，列出7重點逐一反駁。

1. 拒絕找外援幫手

在第三輪小組賽中，A組導師許廷鏗找來歌手鄧小巧為隊員惡補歌藝，但節目中見B組只得梁祖堯一人支撐，網民質疑不會唱歌的阿祖為何不找外援。

阿祖駁斥節目篇幅有限未有播出，但他為組員安排了私人唱歌課堂，而那些導師全都是大忙人：「佢哋本來已經忙到唔收新學生㗎啦，但係都仆心仆命捱義氣幫手，仲成日免費幫佢哋補鐘！」

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2. 淘汰網民心水

對於被指淘汰掉網民的心水參賽者，包括莎莎（坂部佩莎）、Ash（鍾卓穎）、Sarah（楊芷程）、燒賣（曾業喬）、咖喱（黃雅慧）等。

阿祖解釋指當中有許多考慮因素，而每一局結束後，導師及經理人都花上一個半小時才能夠下定論，絕不馬虎：「傾邊一個出局都係我哋兩位導師+花姐同呀wing四個人一齊嘅決定。」

他指，其實每次battle後，最少要傾成個半小時才決定結果：「因為要考慮嘅嘢實在太多，始終最後女團組成後既經營同埋管理唔係我哋兩位導師，經理人嘅意見都好重要。」

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3. 強行加入戲劇元素

網民不滿阿祖在每隊的表演中都加入戲劇元素，與女團毫不相關：「選女團定係選劇團？」而阿祖解釋今季「造星」就是想要加強戲劇上面的訓練，這是節目的方針，相信亦是製作組找他的原因。

上季造星主題是「藝人再出道」，相對今季素人參賽，表演經驗及質素當然會有明顯差距。

但《造星IV》的參賽者以努力去補償不足，阿祖希望大家再給予多點時間和耐性給他們學習和成長的空間：「比賽總要揚長避短，喺某啲組別加入戲劇元素只係希望作品出來可以豐富啲。有啲成功啲有啲冇咁成功，但係每一個嘗試嘅背後都得到好多。」

他再指：「喺戲劇作品裏面好容易會見到參賽者性格嘅唔同面向，有啲參賽者真係有演戲或搞笑天份，如果成功展現嘅話，觀眾就會對佢哋有比較深既記憶點。次次都淨係排一啲勁歌熱舞，又點見到佢哋呢一面呢？呢啲面向會為佢哋帶嚟另外一啲機會，而呢個就係我嘅責任。」

阿祖並反問：「香港嘅女團只能唱歌跳舞？不如換個角度諗，如果透過呢個比賽能夠發掘佢哋更加多嘅可能性唔係更有趣咩？」

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4. 被質疑不懂何謂「觀眾緣」

阿祖被質疑不懂何謂「觀眾緣」，把有觀眾員的參賽者都淘汰掉，他解釋：「觀眾緣咪就係觀眾睇嘅時候嘅緣份囉，問題係我哋睇嘅時間同你哋睇嘅時間有好大嘅差別。」

他繼續補充指：「你而家睇緊嗰個節目唔係live，係三個月前錄既，所以你而家睇到嘅觀眾緣係經過製作組嘅挑選和剪接，我哋睇到嘅觀眾緣係嚟自長時間嘅排練同埋相處仲有比賽時嘅臨場表現。如果我預測到三個月後會發生嘅事，我買咗六合彩啦！」

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5. 眼見與實際不乎

阿祖又提到由於節目篇幅有限，最後出街的部份只是製作組最後想呈現的一小部份：「我哋9月2號第一日排練，到今日12月6，14個星期，我當每星期排六日，（老實講其實唔止）一日排八個鐘，（老實講其實又係唔止）14x6x8=672小時，製作隊伍就真係會拍晒，宜家出街嘅係25集，每集45分鐘，我都唔分AB組豪俾你, 到目前為止，出街都係19個鐘頭嘅嘢，672-19= 仲有653鐘頭嘅嘢你係睇唔到。」

他再連珠炮地詳細解釋：「剪接點樣令到大家對件事有一個固有嘅觀感作為香港人經過咗呢幾年唔係唔知係咪呀，我當然唔係話剪接有問題，佢哋勞心勞力喺海量嘅素材裏面挑選一啲有故事性有追看性嘅片段出嚟真係已經做到最好，但係你睇唔到嘅嘢唔代表冇發生嘅。」

阿祖指，有一個人被淘汰出局, 背後定有很多原因：「剪晒嗰啲原因出嚟，對個參賽者一定冇好處，就節目效果來講，咁當然要剪佢好嘅嘢出嚟，咁當你見到佢咁好又俾人foul，一定會戥佢好唔抵，造星除咗係一個選秀比賽，仲係一個綜藝節目，就係要有呢啲戲劇嘅效果，咁個節目先會好睇㗎嘛。」

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6. 淘汰靚女

網民認為選女團首要是外貌，有人直言：「靚就係觀眾緣啦你識唔識架？」阿祖則反駁：「靚絕對係觀眾緣既條件之一，但唔係唯一。造星唔只選美咁簡單嘅。」

7. 無資格做導師

對於被指無資格、不懂得做導師，阿祖則大方謂：「我真係唔識㗎，而家都學緊，成世流流長每一日都係學習。」

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阿Wing支持阿祖

對於阿祖的網上長文，被淘汰的參賽者如阿Ling、Jolin（溫彩玲）等都有留言表示支持，其中阿Ash留言：「總有人會明白你的好」，咖哩亦表示：「你既（嘅）effort teamB都見到」。

至於女團的經理人阿Wing（戴穎）亦有留言：「不知幾想好似啲參賽者咁可以跟你學好多嘢（真真真心）好多位觀眾或大家未必知，但我地都用盡全部可以用嘅力對待每一位就夠了，多謝祖祖。」