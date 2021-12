【小學試題】小三英文搶分練習題答案　留意閱讀理解答題要求免失分

▲ 小三英文搶分練習題答案。

小學生開學了,家長可陪伴小朋友,重拾上學的心情,助孩子溫故知新。TOPick邀請名師設計的練習題,可助家長和孩子在家中鞏固所學、吸收新知,維持學習進度,為開學做好準備。

Part A.

1. B

2. Passengers should try to use other modes of transport.

3. C

4. The delay is caused by the renovation work at the Schiphol Airport Station.

5. D

6. B

7. C

8. Yes, I like travelling by train as it’s very comfortable. / No, I don’t like travelling by train because it’s very expensive.

9. (a) Amsterdam Central at 2:45pm

(b) Rotterdam

(c) Delayed for 20 minutes

(d) Amsterdam Central at 3:05pm

(e) The Hague

(f) On time/Leaving in 10 minutes

Part B.

1. unattended

2. inconvenience

3. resumes

4. solve

5. originally

6. owing to

7. temporarily

8. prior

9. belongings

10. apologize

